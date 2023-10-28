Taksicinin vurulma anı araç kamerasında

14 Ekim’de cinayete kurban giden taksi şoförü Murat Karaca’nın tabancayla öldürülmesinin, araç kamerasınca kaydedildiği ortaya çıktı.

4 Temmuz Mahallesi Çiftlik Sokak’ta 14 Ekim’de, 41 T 6018 plakalı taksinin sürücüsü Murat Karaca (45) aracında silahla öldürülmüştü. Video kayıtlarında, aracın arka koltuğunda oturan şüpheli M.G’nin üzerindeki tabancayı çıkardığı görüldü.

İkilinin, tanıdıkları bir kişiyle ilgili yaşanan sözlü bir tartışmanın ardından 3 dakikalık bir yolculuk yaptıktan sonra fiziksel kavgaya başladığı belirlendi.

M.G olaydan sonra tutuklanarak, cezaevine gönderildi.