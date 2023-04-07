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Taksiciye kaldırım taşı ile saldıran şahsa rekor ceza

Antalya'da bindiği takside, taksiciyle kavga eden kaldırım taşıyla kafasını yaralayan şahsa büyük ceza verildi.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 13:29
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Taksiciye saldırana büyük ceza

Taksiciye kaldırım taşı ile saldıran şahsa rekor ceza
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10 Ocak Salı günü saat 04.30 sıralarında Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Hürriyet Caddesi’ndeki duraktan Mesut Dertli’nin kullandığı taksiye binen Hüseyin Şahin (21), Fabrikalar Mahallesi’ne gitmek istediğini söyledi. Bir süre sonra şahıs, yanında getirdiği ve ayaklarının yanına sakladığı kaldırım taşı ile taksi sürücüsüne saldırdı. Taksi sürücüsü kendisini korumaya çalışırken, saldırgan elindeki taşla vurmaya devam etti. Bir süre taksi sürücüsü ile boğuşan saldırgan, daha sonra araçtan inerek hızla kaçtı. Taksicinin yardımına ise çevredeki vatandaşlar koştu.



TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Mesut Dertli, yaralı halde meslektaşları ve polisten yardım istedi. Olay yerine giden sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından Dertli’yi Akdeniz Üniversitesi Hastanesine götürdü. Ameliyata alınan Dertli’nin sağ elinde kırıklar olduğu, başından da ciddi derecede yaralandığı belirlendi. Saldırgan ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından farklı açılardan saniye saniye kaydedildi.



23 YIL 6 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Antalya Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görüle karar duruşmaya sanık Hüseyin Şahin (21), tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS yöntemiyle katıldı. Duruşmada savunma yapan Hüseyin Ş., yaşananlardan dolayı pişman olduğunu belirterek, taksici Mesut Dertli'den özür diledi. Mahkeme heyeti sanığı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıl, "gece vakti yağmaya teşebbüs" suçundan da 8 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak, cezada indirime gitmedi.

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