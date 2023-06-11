Taksim Meydanı'ndan yükselen dumanlar çevredekileri korkuttu

Taksim’de seyir halindeki otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Kaputundan dumanlar çıkan otomobilin motor bölümündeki yangın kısa sürede büyüdü. Yangına, çevredeki vatandaşlar ve polis ekipleri yangın tüpleriyle müdahale etti. Yangın müdahalenin ardından söndürüldü.

Taksim Meydanı'ndan yükselen dumanlar çevredekileri korkuttu

DHA’nın haberine göre, yangın, saat 13.30 sıralarında Taksim Meydanı’nda otomobilin motor bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 PN 6436 plakalı otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü ve yanındaki yolcu, otomobilden çıkarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Sürücü ve yanındaki yolcu yangın devam ederken arabadaki eşyalarını almaya çalıştı. Bu sırada Taksim Meydanı'ndaki polis ekipleri ve vatandaşlar, yangın tüpleriyle müdahale ederek araçta çıkan yangını söndürdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise, soğutma çalışması yaptı.

Yapılan incelemede, yangının aracın motor aksanındaki arıza nedeniyle çıktığı tespit edildi. Motoru yanarak kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla Kağıthane Otoparkına çekildi. Otomobil sürücüsü ve yolcu, ifade vermek üzere Taksim Polis Merkezine götürüldü.

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