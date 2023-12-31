Taksim yeni yıla böyle hazırlanıyor

Beyoğlu'nda yılbaşı hazırlıkları kapsamında Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'na demir bariyerler yerleştirildi. İstiklal Caddesi’ne çıkan ara sokaklara da demir bariyer konuldu. Diğer yandan polis ekipleri Gezi Parkı girişinde bekleyişini sürdürüyor.

İnsanların yoğun ilgi gösterdiği Taksim İstiklal kalabalığı gündüz saatlerinde başladı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne gelen turistler ise, meydan ve sokaklardaki süslemelerin önünde fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

İstanbul’da başta Taksim olmak üzere kalabalığın yoğun olmasının beklendiği noktalara çok sayıda polis ekibi sevk edildi.