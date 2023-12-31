Uzmanı kronik hastalara sordu: Yılbaşı sofrası mı acil servis kapısı mı

İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emin Gemcioğlu, , AA muhabirine yılbaşı sofralarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu ve kronik hastaları uyardı. İşte o uyarılar.

Gemcioğlu yaptığı açıklamada, genellikle yılbaşı akşamı karbonhidrat ve şekerden yoğun besinlerin bulunduğu, kalabalık sofraların kurulduğuna dikkat çekti ve şunları söyledi:

“ Bu tip yiyeceklerin fazla tüketilmesi sağlık sorunlarını da ortaya çıkarır. Yılbaşında çeşitli yiyecek ve içecekler bol miktarda tüketilebilir. Hiçbir kronik rahatsızlığı olmayan kişilerde bile yoğun miktarda yiyecek, içecek tüketimi hazımsızlık, reflü gibi mide şikayetlerine ve uyku problemlerine neden olur."

Yılbaşı sofraları kronik hastalar içinse çok daha tehlikeli. Tehlike iki katına çıkıyor. Gemcioğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Özellikle diyabeti olanların kesinlikle dikkat etmesi erekir. Çeşit çeşit yiyeceklerin, içeceklerin bulunduğu yılbaşı sofralarına karşı dikkatli olunmalı. Aksi takdirde yoğun yiyecek ve içecek tüketimi sonucu kan şekerlerinde ani yükselmeler olur. Acil servisler yılbaşı geceleri dolup taşar. Bunun nedeni aşırı ve dengesiz beslenmedir."



"KRONİK HİÇ BİR HASTA ALKOL ALMAMALI"

Doç. Dr. Gemcioğlu, diyabet ve diğer kronik hastalıkları bulunan kişilerin alkol tüketmemeleri gerekir dedi ve ekledi:

“ Alkol kalorili bir içecektir. Diyabet hastalarında kan şekerinde ani fırlamaları neden olur. Aç karnına alınan alkol daha da tehlikelidir. Kan şekeri aniden düşer ve kişi hastanelik olabilir. Çok ama çok dikkat edilmesi gerekir. Kesinlikle alkol almamaları gerekir.

Diyabetin kontrol altında tutulabilmesi, kalp krizi, inme, böbrek bozukluğu gibi ciddi sağlık risklerinin önüne geçilebilmesini sağlar.



HİPERTANSİYON HASTALARI VE TUZ TÜKETİMİ

Doç. Dr. Gemcioğlu, hipertansiyon hastalarına da şu uyarıları yaptı:

"Hipertansiyonu olan hastalarında kan basıncı yükselmelerine karşı aşırı tuzlu yiyecekleri ve kuruyemişleri önermiyoruz. Aksi takdirde aşırı tuz tüketimine bağlı olarak hipertansif kriz dediğimiz ciddi kan basıncı yükselmeleri ortaya çıkar ve kişi hastanelik olabilir. Daha kısacası beyin kanaması, inme ya da kalp krizleri artabilir.

AA