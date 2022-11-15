﻿Taksim'de bombayı kim patlattı? ABD mi, PKK mı?

İstanbul'da yine bomba patladı. Altı şehidimiz. 81 yaralımız var. Bir baba-kız, bir anne-kız, bir karı-koca. Çok acı.

Başta hangi örgütün patlattığı kestirilemedi. Ekranda tartışmalarda ağırlıklı olarak PKK ve IŞİD üzerinde duruldu. Hatta son zamanlarda açıkça PKK ile iş birliğine giren komşu ülkeden de bahsedildi. O ülkenin Suriye'deki milisleri Beşşâr Esad'ı koruyor. Askerlerimize bile saldırmışlardı.

Bilmiyorum, başka konuşanlar dillendirdiler mi? Çağdaş Hukukçular Derneği yöneticileri hapis cezaları aldılar. Bu hukukçular 12 Eylül 1980 önce eylemlerini aralıksız sürdüren bir sol örgütle bağlantılı gösterilir. Savcının iddianamesinde de silahlı örgütle "iltisak"a işaret edilmişti. Uzun zamandır eylemleri duyulmuyor. Hukukçularına verilen cezalara karşı intikam için bomba mı patlattılar, diye düşünmeden edemiyor insan. Tabiî uzun zamandır tutuklu olan avukatlarla bu örgüt arasındaki bağ hakikaten var mı? Onu da düşünmek gerekir.

Sonunda Taksim'de bombayı patlatan kadın yakalandı. Denildiğine göre PKK'lı. Önce Mersin Mezitli'de saldırdılar. Şimdi İstanbul'da.

Bu saldırı gösteriyor ki, arkasını getirecekler. Kim bilir kaç militanı içimize soktular.

Asıl suçlular PKK'ya destek veren, müsamaha gösteren Batı ülkeleri. Hele ABD! Binlerce TIR silah taşıdı. Üstelik askerleri, PKK militanlarına talim ettirdi. PKK'nın tek hedefi var: Türkiye.

ABD'nin de şu anda görünen tek hedefi Türkiye. İçimizde infiale yol açacak eylemleri hedefliyor. ABD isteseydi, bombayı patlatan o kadını PKK'lıların "Kobani" dedikleri, resmî adı "Aynü'l-Arab" olan yerden gelmesine izin vermezdi. PKK'nın Suriye'de attığı her adım ABD'nin kontrolünde.

Yunanistan için adaları silahlandıran, bize 30 km. uzaklıkta Dedeağaç'ta mevzi tutan ABD, önce PKK'yı halkımızın üzerine salıyor.

PKK'nın siyasî uzantısı HDP nasıl bir açıklama yapmış diye baktım. Sade suya tirit:

"Bugün İstanbul İstiklal Caddesi'nde yaşanan ve şimdiye kadar 6 yurttaşımızın hayatını kaybetmesine, 53 kişinin de yaralanmasına neden olan patlamadan dolayı derin acı ve üzüntü duyuyoruz. Üzüntümüz ve acımız büyük, hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, halkımıza başsağlığı diliyoruz."

HDP'nin mahpus eski eş başı Selahattin Demirtaş, hiç vakit kaybetmeden farklı bir açıklama yaptı:

"Kim hangi amaçla ya da gerekçeyle yapmış olursa olsun, sivilleri hedef alan her saldırı hukuken, siyaseten, ahlâken ve vicdanen terördür. Asla kabul etmiyoruz. İstiklâl Caddesi'nde masum sivilleri açıkça hedef alan terör eylemini de lanetliyorum."

Merak ediyorum... Selahattin, PKK'nın bombayı patlattığı anlaşıldığına göre PKK'ya lanet okuyacak mı? PKK militanlarını yetiştiren abisine "Dön geri!" diyecek mi?

Selahattin Ankara'yla pazarlığa oturmuş olabilir. Uzun zamandır hapiste. Saray, Selahattin'i Diyarbakır'a özel uçakla götürtüp hastanede yatan anne babasını ziyaret ettirdi.

Saray, İmralı'dakine bel bağlamıştı. Şimdi Selahattin'i öne çıkarıyor. Yoksa bir söz mü aldı? (A. Öcalan'ın dedikleri yalama oldu. HDP/PKK için bir şey ifade etmiyor. Avukatları mektubunu bile yayınlamadılar. Sonunda Prof. Ali Kemal Özcan'a mektubu getirttiler. Olanları biliyorsunuz.(Ali Kemal Özcan bir kitap yayınladı: "İmralı'yla Ne'ye Gittim?" Kendisiyle bu mektup hadisesinden sonra yaptığım uzun röportajı da koydu.)

Selahattin'in bundan sonraki açıklamaları, hapiste kalıp kalmayacağına da işaret edecektir.

İş nereye varacak, göreceğiz.