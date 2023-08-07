Taksim'de havaya dolar saçtı: Vatandaşlar dolarları yakalamak için birbirine girdi

Taksim’de çekilen görüntülerde yabancı uyruklu bir kadın, sokak ortasında 1 dolarlık banknotları havaya saçtı. Çevredeki vatandaşlar ise dolarları toplayabilmek için birbiriyle yarıştı.

Video sosyal medyada yayılınca gündem olurken sosyal medya kullanıcıları videoya tepki gösterdi.

'1 dolar için eğilmeye değmez', 'görüntüler çok üzücü', 'yabancılar gelip taksimde Türkiye eğilir diyorlardı' gibi yorumlarda bulunuldu.

EKONOMİMİZİN GELDİĞİ SON NOKTA

Türk lirası Dolar ve Euro, karşısında değerini rekor biçimde kaybetmeye devam ederken, 1 dolar 27 liraya dayanırken 1 Euro ise 30 tl’ye dayandı.

Enflasyon yükselirken alım gücümüzde düşmeye devam ediyor.

Uzmanlar ekonomik krizin yaklaştığını belirtirken, Taksim’de çekilen bu görüntüler tedirginlik yarattı. Bu video, Olası bir krizde halkın düşeceği durumu bize fragman olarak gösterdi.