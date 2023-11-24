Taksim'de öğretmenler günü töreni

Taksim Meydanı'nda 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle tören düzenlendi. Tören, lise öğrencilerinden oluşan grubun verdiği konserle son buldu.

KAYNAK: DHA
Taksim'de öğretmenler günü töreni

24 Kasım Öğretmenler Günü tüm yurtta törenlerle kutlanıyor. Bu özel gün nedeniyle Taksim Meydanı'nda da bir tören düzenlendi.

Törene, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

ÖĞRENCİLER KONSER VERDİ

Saat 09.00'da Cumhuriyet Anıtı'na çelenk konulmasının ardından saygı duruşu yapılıp, İstiklal Marşı okundu.

Tören, İstanbul Üniversitesi Itri Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden oluşan grubun verdiği konserle son buldu.

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