Taksim’de taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi

Taksim’de kısa mesafe yolcu seçen ve taksimetre açmayan taksi şoförlerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde kurallara uymayan sürücülere 436 lira cezai işlem uygulandı.

KAYNAK: İHA
Taksim’de taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı sivil trafik polisleri, Taksim Meydanı'nda taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde araçlar tek tek durdurularak taksi şoförlerinin belgeleri kontrol edildi. Denetimlerde emniyet kemeri takmadığı tespit edilen 6 taksi şoförüne 436’şar TL para cezası kesildi.

aw007556-06.jpg"TAKSİCİLER OLARAK HİÇBİR HAKKIMIZ YOK"

Denetlemeye takılan taksi şoförü İsmail Altan, "Taksiciler olarak hiçbir hakkımız yok. Müşteriler bizi eziyor. Hakkımızı savunmak gibi bir şansımız yok. Gelen bizi eziyor, giden bizi eziyor. İllaki sürücüyü suçlu buluyorlar" dedi.

aw007556-01.jpgÖte yandan denetimlerin süreceği öğrenildi.

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