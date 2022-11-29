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Taksim’de şüpheli valiz paniği

Taksim’de yol kenarına bırakılan valiz, polisi alarma geçirdi. Çevrede geniş çaplı güvenlik önlemleri alınırken yol kenarına bırakılan valiz kontrollü şekilde patlatıldı. Valizin içinden ise kıyafetler çıktı.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 19:09
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Taksimde yol kenarına bırakılan valiz paniğe neden oldu

Taksim’de şüpheli valiz paniği
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Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu Abdülhak Hamit Caddesi'nde akşam saatlerinde, yol kenarında bir valiz olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

 İhbarı alan ekipler kısa sürede valizin olduğu yere gelerek bölgeyi güvenlik şeridiyle çevirdi, olay yerine bomba imha uzmanı getirildi. 

Bomba imha uzmanının fünyeyle patlattığı valizin içinden kıyafet çıktı. Kontrollü patlatmanın ardından caddede hayat normale döndü. (İHA)

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