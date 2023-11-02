Taksiye bindi, taksiciden bira parası istedi

İstanbul'da bir taksici taksisine binen alkollü gencin kendisinden bira istemesi üzerine sosyal medyada paylaştığı videoyla isyan etti: "Şimdi ben bunu götürmedim diye yolcu mu seçmiş oluyorum?"
02 Kasım 2023 Perşembe
İstanbul'da bir taksici taksisine binen alkollü gencin kendisinden bira istemesi üzerine sosyal medyada paylaştığı videoyla isyan etti: "Şimdi ben bunu götürmedim diye yolcu mu seçmiş oluyorum?"
İstanbul'da bir taksici taksisine binen alkollü gencin kendisinden bira istemesi üzerine sosyal medyada paylaştığı videoyla isyan etti: "Şimdi ben bunu götürmedim diye yolcu mu seçmiş oluyorum?"