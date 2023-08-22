Taksiyle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını haybetti

Fatih’te ticari taksiyle çarpışan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

KAYNAK: İHA
Taksiyle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını haybetti

İstanbul'un Fatih ilçesi Adnan Menderes Bulvarı’ndad ün akşam saatlerinde iddialara göre, motosiklet sürücüsü Onur Kadıoğlu ile ticari taksi sürücüsü henüz bilinmeyen bir neden dolayı seyir halindeyken çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletinden düşen Onur Kadıoğlu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından çevredeki bir hastaneye kaldırılan Kadıoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri, taksi şoförünü gözaltına altı.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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