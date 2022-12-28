Türkiye'de 1 milyon vaka var ve çoğu da taşıyıcı. Bu hastalığı ilk kez duyuyor olabilirsiniz

İHA’da yer alan bilgilere göre, Alanya’da sıkça rastlanan talasemi hastalığı hakkında açıklamalarda bulunan Hematoloji Uzmanı Dr. Ünal Ataş, hastalığın Türkiye’de 1 milyon kişiyi etkilediğini ve çoğunun taşıyıcı olduğunu kaydetti.

Dr. Ünal Ataş, kan hastalıkları hakkında açıklamalarda bulundu.

SIK VE AĞIR ENFEKSİYON GEÇİRENLER DİKKAT

Düzenli kan alma ihtiyacı olan talasemi majör hasta sayının 4 bin olduğunu belirten Dr. Ataş, "Bu hastalar çoğunlukla Akdeniz bölgesinde yaşamaktadır. Hastanemizde düzenli olarak 18 talasemi majör hastamızın hem kan almalarını hem de demir yüküne ait tedavilerini düzenliyoruz. Böylece gelecekte organ doku hasarı olmadan yaşamlarını idame etmelerini, iş hayatından geri kalmamalarını, toplumla bütünleşmiş bireyler olmalarını sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

İYİ VE KÖTÜ HUYLU

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hematolojik kanserlere sahip hastaların kemoterapi tedavilerini yönettiklerini ve takip ettiklerini söyleyen Dr. Ataş, "Bize yönlendirilen ve başvuran hastaların iyi huylu ve kötü huylu hastalıklara yönelik tanısal sürecini bu bölgede elimizden geldiğince yönetmekteyiz. Vücutta travma olmadan gelişen kanama, bilinçli olmayan kilo kaybı, sık ve ağır enfeksiyon geçirme öyküsü olan hastalarımız ileri inceleme için hastanemize başvurabilirler" şeklinde konuştu.