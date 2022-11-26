Talat Er ve TEV'den hayır amaçlı konser

Gecenin solisti ve orkestra şefi olarak dinleyenleri mest eden Talat Er'e; Talat Er Bakırköy Korosu Başkanı Mustafa Akdoğan ve başkan yardımcısı Mehtap Bektaş, Kadıköy Musikişinas Korosu Başkanı Kamuran Yalınca, Talat Er Müzik Topluluğu Başkanı İlhami Ertav ve başkan yardımcısı Özgür Sema Kuş, Talat Er Göktürk korosu başkanı Nezahat Kıymaz, sunucu Radyo Alaturka Genel Yayın Yönetmeni Beyza Koç eşlik etti. Gecenin sonunda, Talat Er'e eşlik eden arkadaşları ayakta alkışlandı.