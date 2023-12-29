Taleplere yetişemiyorlar. 210 metrekarede yılda 5 ürün. Pazar sorunu olmayan ürün

Bilecik’te bir üretici internetten gördüğü ejder meyvesini evinin bahçesine tek bir fideyle dikti.

Üretici Mehmet Kılıç, 210 metrekare olan serasında seri üretime geçti. Kılıç, 202 yılında bu işe başladığını duyurarak, iki senedir güzel ürünler çıkardığını söyledi. Meyvenin yaklaşık olarak Temmuz ayında çiçek açmaya başladığını açıkladı.

Ağustos’un 15’inden sonra ise meyveleri toplamaya başladıklarını anlatan Kılıç, “Hava şartlarına göre tabi ocak ayına kadar devam ediyor. Yani bu da 4-5 kez ürün alıyoruz" dedi.

TALEPLER ÇOK FAZLA

Satma sorunlarının olmadığını aktaran Kılıç, özellikler pastanelerden çok fazla talebin olduğunu açıkladı.

İnternet üzerinden de çok arayan olduğunu söyleyen Kılıç, talebin çok ama meyvenin az olduğunu anlattı.

Kılıç “Bu sene yaklaşık 700 kilo civarında inşallah meyve çıkacak. Şu anda 500 kiloyu bulduk. 200 kilo daha alırsak inşallah 700 kilo civarında meyvemiz çıkmış olacak" ifadelerini kullandı.

EJDER MEYVESİ NEDİR?

Kaktüs ailesinden olan tropikal meyve ejder meyvesi parlak ve pembedir. Meyvenin sarı ve kırmızı kabukları vardır.

Meyve C vitamini bakımından da zengindir. Kalp sağlığına ve cilt sağlığına iyi gelir.