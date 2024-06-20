Taliban kadın memurların maaşına göz dikti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Taliban kadın memurların maaşına göz dikti

Afganistan'da 2021'de iktidarı ele geçiren Taliban, kadınlara karşı çağ dışı politikalarını devam ettiriyor.

Ülke yönetimini ele geçirdikten sonra kadınları sosyal hayattan koparmak için elinden geleni ardına koymayan Taliban, kadın memurların maaşlarını yarı yarıya düşürme kararı aldı.

Taliban geçen hafta kadın çalışanlara büyük bir darbe indirerek, işleri, nitelikleri veya deneyimleri ne olursa olsun tüm kadın memurların maaşlarını 70 dolara düşürdü.

Kadınların önceki hükümet tarafından kazandıkları sınırlı hakları da elinden alan Taliban'ın bu son kararı özellikle Afganistan dışında yaşayan Afganların sert tepkilerine neden olurken uluslararası kadın savunucuları da yetkili mercileri göreve davet eden protesto metinleri yayınladılar.

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