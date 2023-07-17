Talihsiz bebekten geriye kuruması için asılan kıyafetlerin kaldı. 1 yaşındaki Toprak’ın darptan öldüğü iddiası

1 yaşındaki Toprak Ç., iddiaya göre; annesi Aygül Ç. tarafından yatağında hareketsiz şekilde bulundu. Toprak bebeğin götürüldüğü sağlık merkezinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Toprak Ç.’nin vücudunda darp izlerine rastlanılması üzerine anne Aygül Ç. ile birlikte yaşadığı Ahmet Ö. gözaltına alındı. Talihsiz bebekten geriye ise kuruması için ipe asılan kıyafetleri kaldı.

VÜCUDUNDA MORLUKLAR TESPİT EDİLDİ

Ahmet Ö., yaklaşık bir ay önce bir kız çocuğu annesi Aygül Ç. ile birlikte yaşamaya başladı.

Ahmet Ö. Bir otelde çalıştığı öğrenilen ve elektrikli motosiklet satarak geçimine katkı sağlayan Ahmet Ö. ile Aygül Ç.’nin zaman zaman tartıştığı iddia edildi.

Antalya’nın Aksu ilçesinde meydana gelen olayda; öğle saatlerinde kızı Toprak Ç.’nin yatağında hareketsiz şekilde yattığını gören Aygül Ç., bebeği Aksu Semt Polikliniği’ne götürdü. Burada yapılan muayenede bebeğin vücudunda morluklar olduğu ve yaşamını yitirdiği belirlendi.

BEBEĞİN CANSIZ BEDENİ OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

Durumun bildirilmesi üzerine semt polikliniğine gelen polis ekipleri anne Aygül Ç.’yi hastanede, Ahmet Ö.’yü de çalıştığı iş yerinde gözaltına aldı. Toprak Ç.’nin cansız bedeni ise otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi.

Cenazenin alındığı sırada polis ekipleri basın mensuplarının görüntü almasını engellemek için önce cenaze aracının yerini değiştirdi ardından hastanenin çıkış kapısıyla araç arasına çarşaf asarak paravan yaptı.

GERİYE ASILAN KIYAFETLERİ KALDI

Anne Aygül Ç. ve Ahmet Ö. ifadeleri için polis merkezine götürüldü. İkilinin yaşadığı evin sahibi Ümmü Kalay, çiftin mahallede pek görünmediğini, Aygül Ç.’nin de önceki eşinin cezaevinde olduğunu söyledi.

Mahalle muhtarı Ali Gönül de olayı duyunca üzüldüğünü söyledi.

Ahmet Ö.’nün sık sık mahalle kahvesine gelen sessiz ve kendi halinde biri olduğunu belirten muhtar Gönül, “Kadın öldürmüş diye duydum. Darp izleri vardı. Adam işteymiş zaten. Ahmet Ö. sessizdi. Sürekli kahveme gelirdi. Kavgacı biri değildi. Kadının önceki eşi cezaevindeymiş, Ahmet Ö. kadını kaçırmış birlikte yaşıyorlardı” dedi.

Öte yandan tek katlı evin içerisinde eski eşyaların olması dikkati çekti.

Kapı girişinde çok sayıda elektrikli motosiklet bulunan evin bahçesinde ise Toprak Ç.’den geriye pembe renkli kuruması için asılan kıyafetlerin kaldığı görüldü. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.