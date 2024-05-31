Talisca Fenerbahçe'ye mi Beşiktaş'a mı? Buyurun burdan yakın

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Talisca Fenerbahçe'ye mi Beşiktaş'a mı? Buyurun burdan yakın

Gürel YURTTAŞ yazdı: Talisca Fenerbahçe'ye mi Beşiktaş'a mı? Buyurun burdan yakın

Anderson Talisca Beşiktaş'tan ayrılalı 6 yıl oldu.

Brezilyalı futbolcu Beşiktaş'ta 2 sezon oynadı. 2016-17 şampiyonluğunda büyük pay sahibiydi. Bir sonraki sezonda da müthişti. 2 sezonda 80 maçta 37 gol attı. Attırdığı goller de çoktu.

Beşiktaşlılar onu hiç unutmadı.

Her yıl "Döndü dönecek, geldi geliyor" haberleri yapıldı ama gelmedi.

Şimdi yeniden gündemde. Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımından ayrılacağı söyleniyor. Yine bir heyecan dalgası var Beşiktaşlılarda.

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Ali Koç'un Jose Mourinho ile anlaştığının ileri sürülmesinin ardından dedi ki;

"Mourinho, Lukaku'yu istiyor. Dybala var. Talisca gelmek istiyor. Bir de Sörloth var. Bu oyunculardan 1-2 tanesini halletsinler, ondan sonrasına biz gelince bakarız."

Bu da bir heyecan dalgası yarattı tabi ki.

Mourinho da Talisca'yı istiyor demek ki.

Bu haber karşısında Beşiktaşlılar da ayaklandı.

Sosyal medyaya bir bakın. Ortalık yıkılıyor.

Beşiktaşlılar yönetimden Talisca'yı istiyor. Siyah beyazla özleştirmişler. Sarı lacivert olmasını istemiyorlar.

Diyeceksiniz ki şimdi "Adam dünyaları kazanıyor. Beşiktaş o parayı nasıl ödeyecek?"

Ben de diyorum ki, "Mourinho'yla biz de görüştük, talibiz" diyen bir yöneticisi olan kulüp Mourinho'ya verecek o kadar parası varsa buna da verecek.

Şunu diyeyim. Eğer Talisca Türkiye'ye gelir de Fenerbahçe forması giyerse... Hasan Arat'ın da yönetiminin de bütün karizması çizilir.

Öyle önüne gelen ünlüyle fotoğraf çektirmeye benzemez bu iş. Adamı götürür.

Benden söylemesi.

İlgili Haberler
Beşiktaş'tan Mourinho açıklaması
Beşiktaş'tan Mourinho açıklaması
Beşiktaş Mourinho ile neden anlaşamadıklarını açıkladı
Son Haberler
Cizre'de Dicle Nehrine düşen çocuğu arama çalışmaları sürüyor Yerel Haberler
Cizre'de Dicle Nehrine düşen çocuğu arama çalışmaları sürüyor
Emeklinin kök aylığında kritik detay. SGK uzmanı hesap net diyerek duyurdu Ekonomi
Emeklinin kök aylığında kritik detay. SGK uzmanı hesap net diyerek duyurdu
Ev hanımlarından Filistin'e destek için sessiz kitap okuma eylemi Video
Ev hanımlarından Filistin'e destek için sessiz kitap okuma eylemi
Fenomen eşini 58 yerinden bıçakladı. Savunması bu kadar da olmaz dedirtti Gündem
Fenomen eşini 58 yerinden bıçakladı. Savunması bu kadar da olmaz dedirtti
Kylian Mbappe'nin yeni takımı belli oldu Spor
Kylian Mbappe'nin yeni takımı belli oldu
Pendik'teki korkunç cinayette yeni detaylar ortaya çıktı: Kurbanın sırtına harf kazılmış Gündem
Pendik'teki korkunç cinayette yeni detaylar ortaya çıktı: Kurbanın sırtına harf kazılmış
2024 yılı 65 yaş maaşı ne kadar? Ekonomi
2024 yılı 65 yaş maaşı ne kadar?