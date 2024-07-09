Tam Erdoğan Montella'yı kutluyordu ki bakın ne yaptı. Ne kıvrak adamsın Büyükekşi

A Milli Takım çeyrek finalde 1-0 öne geçtiği maçta Hollanda'ya 2-1 yenilerek Avrupa Futbol Şampiyonası'na veda etti.

Karşılaşma sonrası Tayyip Erdoğan soyunma odasına inerek Ay Yıldızlı futbolcuları tebrik etti.

Anadolu Ajansı'nın eski çalışanı Ali Fuat Duatepe, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Erdoğan'la birlikte kadraja girme çabasına dikkat çekerken Büyükekşi'yi adeta yerin dibine soktu.

İŞTE O PAYLAŞIM:

Bu bir film olsa adı BEN UTANDIM AMA ONLAR… olurdu!

Hollanda maçı bitmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan futbolcuları tebrik etmek için soyunma odasınsa.

Yanında bakan Osman Aşkın Bak ve Servet Yardımcı var.

İkili nezaketen kadraja girmemeye özen göstermiş.

Biri var SIZIYOR.

O kadraja girerse adaylık için imza baskısı yaparken kullanacak çünkü.

Açıyı kaçırmamaya özen gösteriyor.

Anlamsız bakışlar, jest ve mimikler.

Tek düşünce kadrajda kalıp mesaj vermek!