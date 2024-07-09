Tam Erdoğan Montella'yı kutluyordu ki bakın ne yaptı. Ne kıvrak adamsın Büyükekşi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tam Erdoğan Montella'yı kutluyordu ki bakın ne yaptı. Ne kıvrak adamsın Büyükekşi

Türkiye'nin Hollanda'ya 2-1 yenilerek EURO 2024'e veda ettiğ maç sonrası soyunma odasında futbolcuları tebrik eden Tayyip Erdoğan'ı arkasından Mehmet Büyükekşi'nin kadraja girme çabası tepki topladı.

A Milli Takım çeyrek finalde 1-0 öne geçtiği maçta Hollanda'ya 2-1 yenilerek Avrupa Futbol Şampiyonası'na veda etti.

Karşılaşma sonrası Tayyip Erdoğan soyunma odasına inerek Ay Yıldızlı futbolcuları tebrik etti.

Anadolu Ajansı'nın eski çalışanı Ali Fuat Duatepe, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Erdoğan'la birlikte kadraja girme çabasına dikkat çekerken Büyükekşi'yi adeta yerin dibine soktu.

İŞTE O PAYLAŞIM:

Bu bir film olsa adı BEN UTANDIM AMA ONLAR… olurdu!

Hollanda maçı bitmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan futbolcuları tebrik etmek için soyunma odasınsa.

Yanında bakan Osman Aşkın Bak ve Servet Yardımcı var.

İkili nezaketen kadraja girmemeye özen göstermiş.

Biri var SIZIYOR.

O kadraja girerse adaylık için imza baskısı yaparken kullanacak çünkü.

Açıyı kaçırmamaya özen gösteriyor.

Anlamsız bakışlar, jest ve mimikler.

Tek düşünce kadrajda kalıp mesaj vermek!

ekran-alintisi.jpg

İlgili Haberler
Melissa Vargas imzayı attı
Son Haberler
Uyuşturucudan bir günde 27 kişi yakalandı Yerel Haberler
Uyuşturucudan bir günde 27 kişi yakalandı
Altay Bayındır bavulunu topladı Spor
Altay Bayındır bavulunu topladı
Parkta yan bakma kavgasında kan aktı Gündem
Parkta yan bakma kavgasında kan aktı
Kilosu 60 liradan gidiyor hasadı erken başladı Yaşam
Kilosu 60 liradan gidiyor hasadı erken başladı
Dilan Polat ve eşi hakkındaki iddianame iade edildi Gündem
Dilan Polat ve eşi hakkındaki iddianame iade edildi
Ünal Aysal koltuğu bırakmadı Spor
Ünal Aysal koltuğu bırakmadı
Eskortluk yapan Suriyeli AIDS'li çıktı. UNICEF'ten 3 bin TL kira yardımı alıyor. Hala Türkiye'de! Gündem
Eskortluk yapan Suriyeli AIDS'li çıktı. UNICEF'ten 3 bin TL kira yardımı alıyor. Hala Türkiye'de!