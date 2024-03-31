Tam intihar edeceği sırada bayıldı

Kaynak: İHA
Tam intihar edeceği sırada bayıldı
Kahramanmaraş’ta bir binanın çatısına çıkarak intihara kalkışan şahıs baygınlık geçirerek olduğu yere yığıldı. Fırsattan yararlanan polis ve itfaiye ekipleri devreye girerek intihara yeltenen kişi binanın çatısından indirdi.

Verilen bilgiye göre olay, merkez Onikşubat ilçesi Hacı Bayram Veli Mahallesi'nde gerçekleşti. Anlatılanlara göre depremde yakınlarını kaybeden, eşi ve çocuğundan da ayrı yaşadığı öğrenilen 40 yaşındaki N.E. girdiği ruhsal bunal sonucu 7 katlı ağır hasarlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

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Durumu fark eden vatandaşlar hemen ambulans ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler binanın çatısına çıkan adamı uzun süre ikna etmeye çalıştı. İkna olmayan N.E., bir anda baygınlık geçirdi. Fırsattan yararlanan polis ve itfaiye ekipleri hemen çatıya çıkarak şahısı bulunduğu yerden aldı. İlk sağlık kontrolleri olay yerinde yapılan N.E., daha sonra tedavisi için hastaneye sevk edildi.

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