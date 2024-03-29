Tamer Karadağlı'nın CHP'li belediyenin sanıp eleştirdiği bina kendi bakanlığının çıktı. Liyakat bunun neresinde

Oyuncu Tamer Karadağlı, 2023 yılının Ağustos ayında Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olmuştu. Karadağlı, geçtiğimiz günlerde, Antalya Devlet Opera ve Balesi ile Antalya Devlet Tiyatrosu tarafından ortaklaşa kullanılan Haşim İşcan Kültür Merkezi’nin bakımsız haline tepki göstermişti.

Binanın bakımsız durumda oluşunu eleştiren ve bu durumdan Antalya büyükşehir Belediyesi’ni sorumlu tutan Karadağlı, "Rezalet! Hiçbir şey yapılmamış. Gerçekten utanç kaynağı, inanamıyorum. Bina savaştan çıkmış gibi korkunç durumda. Belediye bunları görmüyor mu?" ifadelerini kullandı.

BİNA KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’NA AİT ÇIKTI

Karadağlı'nın eleştirdiği Haşim İşcan Kültür Merkezi’nin, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait olduğu ortaya çıktı. Kültür Merkezi, 2003 yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan araziye yapılmış ve 2006 yılında ise Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü'ne devredilmişti.

2006 yılının Aralık ayında ise Antalya Devlet Opera ve Balesi ve Antalya Devlet Tiyatrosu tarafından kullanılması amacıyla açılmıştı. Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bünyesinde bulunuyor.