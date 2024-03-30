Şahan Gökbakar Tamer Karadağlı’yı rezil etti. CHP'li belediyenin sandığı binanın önündeki taklidini yaptı

Komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar, Tamer Karadağlı'nın çektiği videoya esprili bir yanıt verdi.

Gökbakar, kendi bahçesinde dolaşırken, evinin özel mülkü olduğunu vurgulayarak, mermerlerin halini eleştirdi.

Ayrıca, devlet müdürü olduğunu belirterek, boyasız tahtaların durumuna şaşırdığını ifade etti.

Esprili üslubuyla dikkat çeken Gökbakar, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Antalya ziyareti sırasında Haşim İşcan Kültür Merkezi'nden video paylaştı.

Antalya Devlet Opera ve Balesi ile Antalya Devlet Tiyatrosu’nun ortaklaşa kullandığı Haşim İşcan Kültür Merkezi’ndeki bakımsızlıktan şikayet eden Karadağlı, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni hedef aldı.

Karadağlı paylaşımında, “Rezalet! Hiçbir şey yapılmamış. Gerçekten utanç kaynağı, inanamıyorum. Bina savaştan çıkmış gibi korkunç durumda. Belediye bunları görmüyor mu?” ifadelerini kullandı.

Karadağ’lının “rezalet” diye tanımladığı binanın işletmesinin Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü’ne ait olduğu ortaya çıktı.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nin işletmesinin Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü’ne ait olduğunu belirtti.

Bu durum, Karadağlı'nın “rezalet” olarak tanımladığı merkezin işletme sahipliği konusunda önemli bir bilgiyi ortaya çıkardı.

NE OLMUŞTU?

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Antalya ziyareti sırasında Haşim İşcan Kültür Merkezi’nden video paylaşmıştı.

Antalya Devlet Opera ve Balesi ile Antalya Devlet Tiyatrosu’nun ortaklaşa kullandığı Haşim İşcan Kültür Merkezi’ndeki bakımsızlıktan şikayet eden Karadağlı, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni hedef almıştı.

Karadağlı paylaşımında, “Rezalet! Hiçbir şey yapılmamış. Gerçekten utanç kaynağı, inanamıyorum. Bina savaştan çıkmış gibi korkunç durumda. Belediye bunları görmüyor mu?” ifadelerini kullanmıştı.

Karadağ’lının "rezalet" diye tanımladığı binanın işletmesinin Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü’ne ait olduğu ortaya çıkmıştı.