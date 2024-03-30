Şahan Gökbakar Tamer Karadağlı’yı rezil etti. CHP'li belediyenin sandığı binanın önündeki taklidini yaptı

Kaynak: Haber Merkezi
Şahan Gökbakar Tamer Karadağlı’yı rezil etti. CHP'li belediyenin sandığı binanın önündeki taklidini yaptı
Komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar, Tamer Karadağlı'nın paylaşımına videoyla yanıt verdi. Gökbakar, “İnsan şaşırıyor ve resmen bunlar karşısında 'babababa' diyesim geliyor” dedi.

Komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar, Tamer Karadağlı'nın çektiği videoya esprili bir yanıt verdi.

Gökbakar, kendi bahçesinde dolaşırken, evinin özel mülkü olduğunu vurgulayarak, mermerlerin halini eleştirdi.

Ayrıca, devlet müdürü olduğunu belirterek, boyasız tahtaların durumuna şaşırdığını ifade etti.

Esprili üslubuyla dikkat çeken Gökbakar, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Antalya ziyareti sırasında Haşim İşcan Kültür Merkezi'nden video paylaştı.

Antalya Devlet Opera ve Balesi ile Antalya Devlet Tiyatrosu’nun ortaklaşa kullandığı Haşim İşcan Kültür Merkezi’ndeki bakımsızlıktan şikayet eden Karadağlı, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni hedef aldı.

Karadağlı paylaşımında, “Rezalet! Hiçbir şey yapılmamış. Gerçekten utanç kaynağı, inanamıyorum. Bina savaştan çıkmış gibi korkunç durumda. Belediye bunları görmüyor mu?” ifadelerini kullandı.

Karadağ’lının “rezalet” diye tanımladığı binanın işletmesinin Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü’ne ait olduğu ortaya çıktı.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nin işletmesinin Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü’ne ait olduğunu belirtti.

Bu durum, Karadağlı'nın “rezalet” olarak tanımladığı merkezin işletme sahipliği konusunda önemli bir bilgiyi ortaya çıkardı.

NE OLMUŞTU?

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Antalya ziyareti sırasında Haşim İşcan Kültür Merkezi’nden video paylaşmıştı.

Antalya Devlet Opera ve Balesi ile Antalya Devlet Tiyatrosu’nun ortaklaşa kullandığı Haşim İşcan Kültür Merkezi’ndeki bakımsızlıktan şikayet eden Karadağlı, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni hedef almıştı.

Karadağlı paylaşımında, “Rezalet! Hiçbir şey yapılmamış. Gerçekten utanç kaynağı, inanamıyorum. Bina savaştan çıkmış gibi korkunç durumda. Belediye bunları görmüyor mu?” ifadelerini kullanmıştı.

Karadağ’lının "rezalet" diye tanımladığı binanın işletmesinin Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü’ne ait olduğu ortaya çıkmıştı.

İlgili Haberler
Tamer Karadağlı yeni açıklama yaptı. Eleştirilere yanıt verdi
Tamer Karadağlı yeni açıklama yaptı. Eleştirilere yanıt verdi
Tamer Karadağlı'nın CHP'li belediyenin sanıp eleştirdiği bina kendi bakanlığının çıktı. Liyakat bunun neresinde
Tamer Karadağlı’nın atanmasının arkasındaki gerçek ortaya çıktı
Tamer Karadağlı suskunluğunu bozdu. İlk açıklama geldi
Son Haberler
Fernando Santos'un başı dertte. Kara kara düşünüyor Spor
Fernando Santos'un başı dertte. Kara kara düşünüyor
Emekliden kesilecek miktar belli oldu SGK Uzmanı Özgür Erdursun kara haberi verdi Ekonomi
Emekliden kesilecek miktar belli oldu SGK Uzmanı Özgür Erdursun kara haberi verdi
Annesi ölen 'Nohut' kuzu, lokantanın maskotu oldu Video
Annesi ölen 'Nohut' kuzu, lokantanın maskotu oldu
İngiltere'de müthiş maç. Dakika 77: 1-3. Dakika 90: 4-3 Spor
İngiltere'de müthiş maç. Dakika 77: 1-3. Dakika 90: 4-3
42 bin lira maaşlı eleman arıyor. Çalışacak olana Dayalı döşeli ev ve yaz ayı için bir karavan veriyor Gündem
42 bin lira maaşlı eleman arıyor. Çalışacak olana Dayalı döşeli ev ve yaz ayı için bir karavan veriyor
Genç sporcu Sıla Medine Kavurat hayatını kaybetti Spor
Genç sporcu Sıla Medine Kavurat hayatını kaybetti
TIR'ın çarptığı 71 yaşındaki bisikletli hayatını kaybetti Gündem
TIR'ın çarptığı 71 yaşındaki bisikletli hayatını kaybetti