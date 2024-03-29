Tamer Karadağlı yeni açıklama yaptı. Eleştirilere yanıt verdi

Kaynak: Haber Merkezi
Tamer Karadağlı yeni açıklama yaptı. Eleştirilere yanıt verdi
Tamer Karadağlı'nın Antalya'daki Haşim İşcan Kültür Merkezi’nin bakımsızlığından yakındığı video sonrası merkezin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olduğu ortaya çıktı. Karadağlı, ikinci bir video yayınlayarak konuya açıklık getirdi.

Tamer Karadağlı’nın bakımsızlığından yakındığı Haşim İşcan Kültür Merkezi’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ait olduğu ortaya çıkması sonucu Karadağlı çok sayıda eleştiri almıştı.

Karadağlı gelen eleştiriler sonrası bir video yayınlayarak ikinci bir açıklama yaptı. Karadağlı açıklamasında Bakanlık ile Belediye arasındaki protokolü hatırlatarak dış cephe bakımının Antalya Belediyesi’nin sorumluluğunda olduğunu iddia etti.

“BİZ KİRACIYIZ”

Karadağlı, "Dün yaptığım paylaşımla ilgili birçok yorum geldi. Haşim İşcan Kültür Merkezi belediyeye ait. Biz orada sadece kiracıyız..

Ve protokolümüzdeki maddeyi okuyorum; 'Taşınmazda iş bu protokol süresince meydana gelmesi muhtemel esaslı bakım, onarım ve tamir masrafları taşınmaz maliki tarafından, basit ve kullanıcıların isteğine bağlı bakım, onarım, tadil ve tamirat masraflar ise DÖSİMM tarafından karşılanacaktır.

Yani musluk bozuldu içeride küçük tadilatlar onlar bize ait. Tekrar ediyorum biz bakanlığı devlet tiyatroları opera ve bale, kültür merkezinde sadece kiracıyız. Binanın dış bakımı onarımı sadece belediyeye ait. Sayın başkan lütfen protokolü dikkatli okuyun" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Oyuncu Tamer Karadağlı, 2023 yılının Ağustos ayında Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olmuştu. Karadağlı, geçtiğimiz günlerde, Antalya Devlet Opera ve Balesi ile Antalya Devlet Tiyatrosu tarafından ortaklaşa kullanılan Haşim İşcan Kültür Merkezi’nin bakımsız haline tepki göstermişti.

Binanın bakımsız durumda oluşunu eleştiren ve bu durumdan Antalya büyükşehir Belediyesi’ni sorumlu tutan Karadağlı, "Rezalet! Hiçbir şey yapılmamış. Gerçekten utanç kaynağı, inanamıyorum. Bina savaştan çıkmış gibi korkunç durumda. Belediye bunları görmüyor mu?" ifadeleriyle belediyeyi eleştirmişti.

BİNA BAKANLIĞA AİT ÇIKTI

Karadağlı'nın eleştirdiği Haşim İşcan Kültür Merkezi’nin, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait olduğu ortaya çıktı. Kültür Merkezi, 2003 yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan araziye yapılmış ve 2006 yılında ise Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü'ne devredilmişti.

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