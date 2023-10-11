Tamer Levent hayatındaki en büyük pişmanlığını anlattı. “Oğlumun bir cümlesi bana çok koydu”

Ekrana veda eden 'Camdaki Kız' dizisinde 'Rafet Koroğlu' karakterini canlandıran Tamer Levent, hayatının büyük bir kısmını tiyatroya ayırdığı için ailesine istediği kadar zaman ayıramadığını itiraf etti.

Tamer Levent hayatındaki en büyük pişmanlığını anlattı. “Oğlumun bir cümlesi bana çok koydu”

Usta oyuncu Tamer Levent, Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının konuğu oldu. Levent hayatının büyük bir kısmını tiyatroya ayırdığı için ailesine istediği gibi zaman ayıramadığı içi pişman olduğunu itiraf etti.

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"OĞLUMUN CÜMLESİ BANA ÇOK KOYDU"

Kalaycıoğlu'nun "En büyük hatan neydi?" sorusu üzerine konuşan Tamer Levent, "Çok çalışmaktan ötürü çocuklarımla ve eşimle zaman geçiremedim. Bu çok değildi... Bu ülkede hayal ettiğim şeylerin olmasını istiyordum. Bunun ilk örneklerinin verilebilmesi için çalıştım. Ailemi bu süreçte bence çok ihmal etmedim ama o hazzı alamadım. 16 sene boyunca ailemle istediğim gibi zaman geçiremedim. Babalığımı yaşadım ama bana yetersiz geldi. Üzerime düşen işleri yaptım ve baba olarak sevgimi göstermeye çalıştım. Bu süreçte çok önlem almaya çalıştım. Acaba daha fazlasını yapabilir miydim diye düşündüm hep. Ailem bu konuyla ilgili yakınmadım. Bir kere oğluma bir konuyla alakalı bir şey söylediğimde bana 'baba sen yoksun ki' demişti. O bana çok koymuştu" dedi.

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