Taner adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Taner isminin anlamını araştırıyor. Peki, Taner ne demek? Taner isminin anlamı nedir?
TANER NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Taner ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Şafak vakti gibi aydınlık, güçlü kimse.
- Tunç renkli ay.
- Canlı, şafak gibi.
TANER İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Taner ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Taner adını koymak caizdir.