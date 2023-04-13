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Taner Taşkın isyan etti: Kirlenmiş Türk futbolunda bir sürü şaibe olabilir

Sakaryaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın Çaykur Rizespor ile oynadıkları maç sonrası konuştu.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 19:38
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Taner Taşkın'dan flaş açıklamalar

Taner Taşkın isyan etti: Kirlenmiş Türk futbolunda bir sürü şaibe olabilir
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İlk yarıyı gol yemeden tamamladıklarının altını çizen Taşkın, "İkinci yarı yorulacaklarını biliyorduk. Biz de iyi çıkmaya çalıştık. Aksayan yönlerimizi kapattık. İkinci yarı oyunun hakkı buradan puanla ayrılmaktı." değerlendirmesinde bulundu.

Maçın hakemi Sarper Barış Saka'nın iyi maç yönettiğini vurgulayan Taşkın, şunları kaydetti:

"VAR'daki hakemlerin isimlerini duyunca 'Eyvah.' demiştim. İnceleyip araştırın. Son dakikada oyun aut ile başlıyordu. Rakibimiz bile VAR'a gidilince şaşırdı. 10 dakika uzatma verildi. Sezonun maçıydı. Bu şekilde mağlup olmak bizi çok üzdü. Rakibimiz yakaladığı pozisyonları gol yapar ağzımızı açmayız. Bu şekilde mağlubiyet kabul edilecek bir durum değil. Elinizi vicdanınıza koyun. Bize böyle penaltılar hiç verilmedi. Penaltı, penaltı gibi olmalı. Rakibimiz bile beklemiyordu. Sakaryaspor büyük camia. Burayı biraz ciddiye alsınlar. Altay maçında da benzer pozisyonlar... Bizim 6 puanımız bir anda gitti. Bu takım şampiyonluğu yaşayabilirdi. Gizli güçler mi dersiniz? Kirlenmiş Türk futbolunda, çok inanmıyorum, bir sürü şaibe olabilir. Biz burada şahsım ve kulübümüz adına hep tertemiz kalacağız."

(AA)

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