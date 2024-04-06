Tanımadığı kadına metroda yumruk attı. Bir anda oldu herkes şok oldu

Olaya tanık olan diğer yolcular ne olduğunu anlamaya çalışırken, video sosyal medya kullanıcıları arasında hızla yayıldı ve eleştirilere yol açtı.

Londra metrosunda çekildiği öne sürülen görüntülerde, bir erkek, kendisine dikkat etmekte olan bir kadına ansızın vuruyor.

Kadın, aldığı darbeyle önce şok yaşadı, sonra acı içinde yüzünü tuttu. Bu olay, sosyal medya gündemine oturdu.

Sosyal medya kullanıcıları, videoyu geniş çapta yorumlayıp beğendiler. Bir kullanıcı, “Bu neydi şimdi?” diye yorum yaptı.

Diğer bir kullanıcı ise, “Buna gerçekten ihtiyaç var mıydı?” şeklinde tepkisini dile getirdi.