21 Mart 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Tanımadığı kıza DM'den mesaj atan müzisyeni tanınmaz hale getirdiler

Tanımadığı kıza DM'den mesaj atan müzisyeni tanınmaz hale getirdiler

Müzisyen Hakan Akayran sosyal medyadan gönderdiği arkadaşlık isteği sonrası adeta kâbusu yaşadı. Kız arkadaşına takip isteği attığı gerekçesiyle Hüseyin G. tarafından öldüresiye dövülen şarkıcının vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar meydana geldi.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 10:45
Takip Et

Tanımadığı kıza DM'den mesaj atan müzisyen Hakan Akayran'ı tanınmaz hale getirdiler

Tanımadığı kıza DM'den mesaj atan müzisyeni tanınmaz hale getirdiler
+
Aa
-

Şarkıcı ve gitarist Hakan Akayran sosyal medya üzerinden gönderdiği arkadaşlık isteği sonrası adeta kâbusu yaşadı. Olay 3 Mart tarihinde gece 3 sıralarında Eyüpsultan ilçesinde meydana geldi.

Sabah Gazetesinin haberine göre sanatçı aracını park etmiş ikametine gireceği sırada daha önceden aynı sokakta oturduğu işçin tanıdığı Hüseyin G., ile karşılaştı.

Genç adam Hakan Akayran'ın yanına gelerek, 'Senin İnstagram'ın var mı lan!' diyerek elinde bulunan telefonu alarak sosyal medya hesabından genç bir kadının fotoğrafını gösterdi. Daha sonra gösterdiği kişiyi tanıyıp tanımadığını soran Hüseyin G., tanımadığı cevabını alınca genç adam saldırmaya başladı. Yumruk darbesiyle yere yığılan Hakan Akayran'ın üzerine diziyle bastıran Hüseyin G., iddiaya göre 40-50 yumruk darbesi ile sanatçıyı tanınmayacak hale getirdi.

VÜCUDUNDA KIRIKLAR MEYDANA GELDİ

Aldığı yumruk darbeleriyle kendisinden geçen genç adam yarım saat boyunca yediği dayağın ardından çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri geldi. Halen darp edilen sanatçı ambulansla hastanede tedavi altına alındı. Kolunda ve çeşitli yerlerinde kırıklar meydana gelen Akayran şüpheliden şikâyetçi oldu.

4,5 YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR

Şikâyet üzerine gözaltına alınan şüpheli ifadesinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında doktor raporuna göre Hakan Akayran'ın kemik kırığı oluşacak şekilde yaralandığı, Hüseyin G.'nin ise basit şekilde yaralandığı belirlendi.

Savcılık soruşturma sonunda Hüseyin G., hakkında, 'Kasten Yaralama' suçunu işlediği gerekçesiyle 4,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Hakan Akayran ise 'Basit Yaralama' suçunu işlediği gerekçesiyle 1 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak. Taraflar Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
1
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
2
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
3
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
﻿Çok yakın diyerek duyurdu. Celal Şengör İstanbul depreminin tarihini açıkladı
4
﻿Çok yakın diyerek duyurdu. Celal Şengör İstanbul depreminin tarihini açıkladı
﻿Çok yakın diyerek duyurdu. Celal Şengör İstanbul depreminin tarihini açıkladı
﻿10 yıl boyunca çocuk sahibi olmayı bekledi. 100 bin dolara aldıkları ev oğluna mezar oldu
5
﻿10 yıl boyunca çocuk sahibi olmayı bekledi. 100 bin dolara aldıkları ev oğluna mezar oldu
﻿10 yıl boyunca çocuk sahibi olmayı bekledi. 100 bin dolara aldıkları ev oğluna mezar oldu
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Konut ve arsa sahipleri dikkat
6
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Konut ve arsa sahipleri dikkat
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Konut ve arsa sahipleri dikkat
﻿Fatih Erbakan hayır deyince Erdoğan kime kalem fırlattı. Odatv'nin gizemli yazarı Hürrem Elmasçı yazdı
7
﻿Fatih Erbakan hayır deyince Erdoğan kime kalem fırlattı. Odatv'nin gizemli yazarı Hürrem Elmasçı yazdı
﻿Fatih Erbakan hayır deyince Erdoğan kime kalem fırlattı. Odatv'nin gizemli yazarı Hürrem Elmasçı yazdı
﻿ ABD sınır ihlali yapınca Rus savaş uçakları havalandı
﻿ ABD sınır ihlali yapınca Rus savaş uçakları havalandı
﻿ ABD sınır ihlali yapınca Rus savaş uçakları havalandı
﻿Sele kapılan tır sürücüsünü arama çalışmaları bir haftadır sürüyor
﻿Sele kapılan tır sürücüsünü arama çalışmaları bir haftadır sürüyor
﻿Sele kapılan tır sürücüsünü arama çalışmaları bir haftadır sürüyor
﻿Vicdansızlar tilkiyi vurup ağaca astı
﻿Vicdansızlar tilkiyi vurup ağaca astı
﻿Vicdansızlar tilkiyi vurup ağaca astı
﻿Fitch'ten ons altın tahmini. Bakın kaç dolara çıkarıldı
﻿Fitch'ten ons altın tahmini. Bakın kaç dolara çıkarıldı
﻿Fitch'ten ons altın tahmini. Bakın kaç dolara çıkarıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.