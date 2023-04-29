Tanınmış model çöpten yiyecek toplarken görüntülendi. Güzelliği ile bir döneme damga vurmuştu

Editör. Osmancan EROK

Bir zamanlar şov dünyasının aranan isimlerinden biri olan model Loni Willison, bir süredir sokakta çöp toplayarak yaşama tutunmaya çalışıyor.

Daha önce birçok kez çöpün içinde yemek yerken görüntülenen model, bu sefer de çöp toplarken objektiflere takıldı.

ÇÖPÜN İÇİNDEN YEMEK TOPLUYOR

8 yıldır sokakta yaşayan emekli model, kaldırımlarda uyuyor, çöplerden bulduğu yemekleri yiyor ve etraftaki insanların verdiği para, eşya ve yiyecekleri de kabul ederek hayatına devam etmeye çalışıyor.

"KÖTÜ İNSANLAR YÜZÜNDEN BU HALE GELDİM"

İki yıl önce yanına gelen muhabirlerle sohbet eden Loni Willison, etrafındaki kötü insanlar nedeniyle bu hale geldiğini söylemişti