Tanju Özcan Çorumlu Amir’e itfaiye hortumu teklif etti

Kaynak: Haber Merkezi
Tanju Özcan Çorumlu Amir’e itfaiye hortumu teklif etti
Çorum Amir olarak tanınan Afrikalı Emir Zakaria bir video paylaşarak herkesi Karabük Üniversitesi’ne davet edince kendisine Tanju Özcan’dan bomba etkisi yaratacak bir teklif geldi.

Sosyal medyada paylaşımlar yapan Çorumlu Amir olarak tanınan Afrikalı Emir Zakaria bir video paylaşarak yabancı ve Afrikalı öğrencileri Karabük Üniversitesi’ne davet etti.

Videoya tepkiler gelince Çorumlu Amir videoyu silerek özür diledi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise videoyu alıntılayarak gündem olacak açıklamalar yaptı. Özcan Çorumlu Amir’i ve davet ettiği arkadaşlarını Bolu’ya çağırdı.

Özcan “Farklı bir eğitim istiyorsanız, biz Bolu üniversitesi ile bir protokol yaptık. Bu kapsamda size itfaiyecilik eğitimi vereceğiz. O kalın tutulamaz denilen itfaiye hortumunu nasıl kavrayacağınızı anlatarak derse başlıyoruz.” Dedi.

İŞTE ÖZCAN’IN O PAYLAŞIMI:

Bu videoyu çeken zevzeğe bir önerim var. Sen bence çikolata renkli kardeşlerini Karabük’e değil Bolu’ya davet et . Farklı bir eğitim istiyorsanız, biz Bolu üniversitesi ile bir protokol yaptık. Bu kapsamda size itfaiyecilik eğitimi vereceğiz. O kalın tutulamaz denilen itfaiye hortumunu nasıl kavrayacağınızı anlatarak derse başlıyoruz.

Merak etmeyin bu kısa süreli eğitimimiz hayatınıza çok renk katacak. Tepemin tasını attırmayın aynı eğitimi Karabük üniversitesinde de veririm. Terbiyesiz adam.

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ÇORUMLU AMİR NE DEMİŞTİ?

Hangi Üniversiteye gideceğim diye mi düşünüyorsunuz. Tabikii de Karabük Üniversitesi.

Kısa dönem öğretim mi yoksa uzun mu? Tabikii uzun, o zaman Karabük Üniversitesi.

Şefkat, sevgi ilgi, alaka diyorsan tabikii Karabük Üniversitesi.

Hayalin küçük mü büyük mü? Büyükse tabikii seni Karabük Üniversitesi’ne bekliyoruz.

Çikolata renkli arkadaşlarımız ile farklı eğitim pozisyonları ile seni Karabük Üniversitesi’ne bekliyoruz.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÜNDEMDE

Öte yandan Türk ve Afrikalı öğrenciler cinsel birliktelik yaşamış ve ardından hastalık bulaştığı gerekçesiyle öğrencilerin hastaneye gittiği iddia edilmişti. Ancak Karabük Üniversitesi ve İl Sağlık Müdürlüğü’nden yalanlama gelmişti.

Karabük'te ve Karabük Üniversitesi'nde yabancı vatandaş ve yabancı öğrenci sayısının fazla olması büyük tepki toplamıştı.

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