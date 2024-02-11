Tanju Özcan Murat Kurum'a seslendi. 'Sen boş ver İstanbul'u gel benim rakibim ol'

31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçim için siyasi parti ve adaylar tam saha çalışmalarına devam ediyor. Tüm siyasi partilerin gözü kulağı ise İstanbul seçimlerinden çıkacak olan sonuçta.

AKP ve Cumhur İttifakının adayı olan Murat Kurum dün yaptığı konuşma sırasında “Geçti Bor’un pazarı sür eşeği Niğde’ye” atasözünü “Geçti Bolu’nun pazarı” diye söylemesi sosyal medyada gündem oldu.

Bor yerinde Bolu deyince gözler Bolu Belediye Başkanı olan Tanju Özcan’a çevrildi.

Tanju Özcan, sosyal medya hesabından Murat Kurum’un videosunu paylaşarak Kurum’a espirili bir dil ile yanıt verdi.

Tanju Özcan’ın paylaşımı şu şekilde oldu:

"Geçti Bolu’nun pazarı derken

Üzülme Sayın Murat Kurum..

Biz her Pazartesi düzenli bir şekilde yapıyoruz.

Hiçbir şey için hala geç değil, sen en iyisi mi boşver İstanbul’u gel Bolu’da benim rakibim ol”