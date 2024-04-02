Tank gibi çakarlı arabasıyla şaşalı şehir turu hezimetle son buldu. ABD Başkanının bile böyle arabası yok

Kaynak: Haber Merkezi
Tank gibi çakarlı arabasıyla şaşalı şehir turu hezimetle son buldu. ABD Başkanının bile böyle arabası yok
Afyonkarahisar’ın AK Partili Belediye Başkan adayı Hüseyin Ceylan Uluçay’ın Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile lüks bir arazi aracında şehir turu yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Seçimi kaybetmesinin ardından Uluçay'a sosyal medyadan tepki yağdı.

Merakla sonuçları beklenen 31 Mart yerel seçimleri geride kaldı. Adayların seçimden önce yaptığı çalışmalardan birinin aşırılığı dikkatlerden kaçmadı.

Seçimlerde Afyonkarahisar'da CHP adayı Burcu Köksal ve AKP adayı Hüseyin Ceylan Uluçay yarışmıştı. CHP'li aday Burcu Köksal Afyonkarahisar'da yüzde 20'den fazla farkla seçimi kazandı.

LÜKS ARACIYLA HALKI SELAMLADI

Seçimden önce tank gibi duran çakarlı Ford off-road arabasıyla seçim turuna çıkan Hüseyin Ceylan Uluçay'ın halkı selamlama videoları sosyal medyada yeniden gündem oldu.

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LÜKS ARAÇLI SEÇİM ÇALIŞMASI HEZİMETLE SONUÇLANDI

AKP'nin kalelerinden biri olarak görülen Afyonkarahisar'da CHP'li Burcu Köksal ipi göğüslerken AKP Afyon Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay'ın lüks arazi aracı ile yaptığı konvoy hezimetle sonuçlandı.

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EMEKLİLER 10 BİN LİRAYLA GEÇİNİYOR, ULUÇAY LÜKS ARAÇLA SEÇİM ÇALIŞMASI YAPIYOR

Uluçay'ın seçim çalışmalarında kullandığı tank gibi aracın fiyatı dudak uçuklatırken, emekliler bu duruma tepki gösterdi. Emekli vatandaşlar, "Biz, bize verilen 10 bin liralık maaşla geçinmeye çalışırken AKP'nin kalesi Afyonkarahisar'daki aday lüks araçla halkı selamlayıp milletten oy istiyor. Fıkra gibi. İnsanların açlıktan ağzı kokuyor. Asgari ücretli çocuğuna 2 çikolata alırken hesap yapmaya çalışıyor, adaylar tank gibi araçlara biniyor. Olacak iş değil." ifadelerini kullandı.

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