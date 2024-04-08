Aile Bakanlığı'nın seçimden iki gün önce 23 aracın 15 aylık kirasına 30 milyon ödediği ortaya çıktı

Tüm bakanlara TOGG marka makam aracı verilmesine rağmen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş için yeni araç kiralandığı ortaya çıktı.

Deniz Ayhan'ın haberine göre, Göktaş’ın yabancı menşeli yeni makam aracı 2023 model ve 2900 cc olurken, koruma olarak da 5 adet 1986 cc yabancı menşeli araç tercih edildi. Öte yandan 17 adet sedan araç da 15 aylığına kiralandı.

Araçların kiralandığı şirketin sahibinin, 2018 seçimlerinde “Ülkeme hizmet etmek istiyorum” diyerek AKP’den Ankara milletvekili aday adayı olan Mehmet Kaya olduğu öğrenildi.

TOPLAMDA 30 MİLYONA YAKIN ÖDEME

Araçların kiralanmasına ilişkin sözleşmenin yerel seçimlerden iki gün önce imzalandığı ve toplamda 23 aracın 15 aylık kirası olarak 29 milyon 425 bin 607 TL ödendiği ifade edildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "araç kiralama" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakanlığımızın hizmetindeki kiralık araçlara yönelik daha önceki yıllarda yapılan sözleşmenin süresinin dolması nedeniyle yeni bir sözleşme imzalanmasına gerek duyulmuştur" bilgisi verildi.

Açıklamada, tamamen şeffaf ve usulüne uygun gerçekleştirilen ihale sürecinin ardından, kullanım süresi dolan araçların yerel üretimi önceleyen ve mevcut araçların daha düşük donanımlı olanlarıyla değiştirildiği bildirildi.

Ek yeni bir unsur taşımayan ve geçmiş sürecin devamı niteliğindeki sözleşmede, kamu kaynaklarının dikkatli kullanımı konusunda azami hassasiyet gösterildiği belirtilen açıklamada, "Bakanlık olarak tasarruf konusundaki hassasiyetimizi gerçekleştirdiğimiz şeffaf ve usulüne uygun uygulamalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Oluşturulmak istenen algının tamamen gerçek dışı olduğunu kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadesine yer verildi.

LÜKS ARAÇTAN HALKI SELAMLAMIŞTI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, seçimden önce tank gibi duran çakarlı Ford off-road arabayla seçim turuna çıkan Hüseyin Ceylan Uluçay'ın halkı selamlama videosunda da yer almıştı.