Tankerle otomobilin çarpıştığı kazada sürücüsü yola fırladı

Kaynak: İHA
Tankerle otomobilin çarpıştığı kazada sürücüsü yola fırladı
Denizli’nin Sarayköy ilçesinde otomobil ile yakıt tankerinin çarpıştı. Kaza sonucu otomobil sürücüsü E.E. yaralandı.

Sarayköy’e bağlı Geralli Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, edinilen bilgilere göre karşı yönlerden seyir halinde olan E.E. yönetimindeki 07 BLH 768 plakalı Tofaş marka otomobil ile 20 SA 335 plakalı yakıt tankeri kafa kafaya çarpıştı

Çarpışmanın şiddetiyle büyük maddi hasar oluşan otomobil, yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kaza sonucu otomobilden sürücüsü araçtan fırlayarak yola savruldu. Yaralı sürücü ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonucu kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla düştüğü şarampolden çıkarıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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