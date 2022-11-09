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Türkiye'de 10 ayda 2,7 milyon gayrimenkul satıldı

Türkiye'de bu yılın 10 ayında, 2 milyon 705 bin 175 gayrimenkul satış işlemi yapılarak, 31 milyar 374 milyon 314 bin 564 lira tapu harcı geliri elde edildi.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 11:18
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü açıkladı. 10 ayda 2,7 milyon gayrimenkulün satışı yapıldı

Türkiye'de 10 ayda 2,7 milyon gayrimenkul satıldı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yetkililerinin Anadolu Ajansı'na verdiği bilgiye göre, geçen ay, 292 bin 953 gayrimenkul satış işleminin yapıldığı eylül ayına göre, gayrimenkul satış işlemi sayısı yüzde 6 azaldı.

Verilere göre, geçen ay 274 bin 552 gayrimenkul satış işlemi yapıldı, 3 milyar 473 milyon 18 bin 751 lira tapu harcı geliri sağlandı.

Ülke genelinde, bu yılın ocak- ekim döneminde, 2 milyon 705 bin 175 gayrimenkul satış işlemi yapıldı. Bu işlemlerden 31 milyar 374 milyon 314 bin 564 lira tapu harcı gelir elde edildi.

İşlemlerin 1 milyon 138 bin 848'ini konut, 468 bin 904'ünü arsa, 771 bin 429'unu tarla, 122 bin 273'ünü iş yeri, geri kalanını ise diğer taşınmazların satışı oluşturdu.

En çok satış işlemi yapılan iller arasında 329 bin 57 satışla, İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul'u 169 bin 965 ile Ankara, 137 bin 213 ile İzmir, 103 bin 761 ile Antalya, 97 bin 846 ile Bursa, 82 bin 698 ile Konya izledi.

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