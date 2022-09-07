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Kamu arazileri her yerde satışta gapış gapış gidiyor. Ankara'daki taşınmazı kim aldı

Kamu arazileri özelleştirme ihalelerinde düşük fiyatlarla satılmaya devam ediyor.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 09:32
Son Güncelleme: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 09:34
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Kamu arazileri her yerde satılıyor. Ankara'daki taşınmazı kim aldı

Kamu arazileri her yerde satışta gapış gapış gidiyor. Ankara'daki taşınmazı kim aldı
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Türkiye’de birçok özelleştirmeye imza atan AKP iktidarı, elde kalan son malları da satmak için harekete geçti.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın (ÖİB) onayladığı satışlara göre, Ankara Yenimahalle Susuz’da mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmazların dördünü ihalede en yüksek teklifi veren Mirsam Gayrimenkul aldı.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, 4 bin 484 metrekare taşınmaz 7 milyon TL’ye, 3 bin metrekare taşınmaz 5 milyon 750 bin TL’ye, 3 bin 740 metrekare taşınmaz 5 milyon 350 bin TL’ye, 2 bin 523 metrekare taşınmaz da 3 milyon 150 bin TL’ye satıldı.

Ankara Yenimahalle Susuz’daki 3 bin 575 metrekare büyüklüğündeki taşınmaz da 5 milyon 250 bin TL’ye AVY Gayrimenkul’e satıldı. Kütahya’daki taşınmaz da 3.5 milyon TL’ye Karcan Gübre’nin oldu.

Afyonkarahisar’da Türkiye Şeker Fabrikaları’na kayıtlı Emirdağ Toklucak Köyü’ndeki 40 bin metrekare taşınmaz ise sadece 920 bin TL’ye satıldı. ÖİB, Çeşme, Kütahya ve İstanbul’da yeni satışları ise 27-28 Eylül’de yapacak.

İZMİR ÇEÇME’DE DE DENİZE SIFIR ARAZİ SATIŞA ÇIKARILDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 3 ilde 7 taşınmazı özelleştirmeye hazırlanırken bunlardan ikisi Çeşme’de denize sıfır arazi.

Bu kapsamda, İzmir'in Çeşme ilçesinde iki, Kütahya'nın merkez ilçesinde bir, İstanbul'un Tuzla ilçesinde dört taşınmazın satışı yapılacak. Taşınmazların ihalesi için 3 bin lira ila 5 bin lira arasında değişen tutarlarda şartname bedeli belirlendi. Geçici teminat tutarları ise 300 bin lira ile 3 milyon lira arasında değişiyor.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" ve ardından "açık artırma" usulleriyle gerçekleştirilecek. İzmir'deki taşınmazlar için son teklifler 27 Eylül'e, Kütahya ve İstanbul'dakiler için ise 28 Eylül'e kadar alınacak.

İhalelere katılacak teklif sahiplerinin her bir taşınmaz için ayrı ihale şartnamesi alarak ayrı ayrı teklif sunması ve ilgili belgeleri Özelleştirme İdaresi Başkanlığının "Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA" adresine, son teklif verme tarihi saat 18.00'e kadar elden teslim etmesi gerekiyor.

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Solmaztürk
7.09.2022 11:03
Koş vatandaş koş batan geminin malları bunlar.  
 
Mümtaz Eren
7.09.2022 10:45
bu taşınmazları kim alıyor. İnanılmaz zenginleşen yandaşlar. Onların elinde Kuran vardı. bu süreçte halka Kuran bile vermediler. keşke akepe ve mehepe seçmenleri YÜCE KURAN'ı okusalardı.  
 
Ali
7.09.2022 09:49
Giderayak satalım diyorlar, kalmasın bir şey.  
 
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