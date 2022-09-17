Konut ve iş yerinden sonra sıra toprağımıza geldi. Yabancılar vatan toprağını sessiz sedasız satın alıyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fetih Gürer, çiftçilerin borçlarını ödeyememesi nedeniyle bankaların el koyduğu taşınmazlar ile yabancı uyrukluların ülkemizde edindiği taşınmazların rakamsal verilerinin açıklanması istemiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına yazılı soru önergesi verdi.

Gürer, Bakan Murat Kurum tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde şu soruların yanıtlanmasını istedi:

"Özel ve kamu bankalarınca 2019-2022 yılları arasında rehin tesis edilen taşınmazların illere göre dağılımı nedir?

Kişiye ait arazilerin, icra yolu ile satışı yapılan ve el değiştiren arazi sayısı kaçtır?

2019-2022 Ağustos ayına kadar olan sürede yabancı uyruklukların edindiği arazi ve konut sayısı kaçtır?

Ülkemizde toplam yabancı uyruklu kişi ve şirketlere ait arazi ve konut sayısı kaçtır?"

YABANCILAR MÜLK ALIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ayrıca 1 Ocak 2019 ve 1 Ağustos 2022 tarihleri arasında satış ve benzeri yollarla 8 bin 985 adet arsa, tarla, bağ ve bahçe gibi taşınmazların yabancılar tarafından alındığını da açıkladı.

Bakan Kurum, konut ve işyeri gibi toplam 171 bin 914 bağımsız bölümün de yine ayrı tarihler arasında yabancı gerçek kişiler tarafından edinildiğini bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, 25 Ağustos 2022 tarihine kadar satış ve benzeri yollarla yabancı gerçek kişiler tarafından temin edilen arsa, bağ, bahçe ve tarla gibi ana taşınmaz sayısını 17 bin 676 olarak açıklarken, bu tarihe kadar yabancı gerçek kişiler tarafından edinilen olan konut ve işyeri sayısının ise 283 bin 388 olduğunu bildirdi.

Bakan Kurum'un verdiği bilgiye göre 25 Ağustos 2022'ye kadar satış ve benzeri yollarda bankaların haricindeki yabancı sermayeli şirketler tarafından edinilen ana taşınmaz sayısını 6 bin 922, konut ve işyeri gibi bağımsız bölüm sayısını ise 6 bin 781 olarak açıkladı.

796. 968 BİN TAŞINMAZ REHİN

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in yazılı soru önergesini yanıtlayan Bakan Murat Kurum, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında ipotek tesis edilen arsa ile cebri satış işlemi ile el değiştirilen arsaları, il bazında sayısal verilerle açıkladı. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer Bakan Kurum'un il il açıkladığı veriler doğrultusunda, özel ve kamu bankalarınca 2019-2022 yılları arasında rehin tesis edilen taşınmaz sayısında 796. 968 olurken en yüksek ipotek tesis edilen iller sırasıyla 36 bin 944 ipotekle Manisa, 28 bin 151 ipotekle İzmir, 26 bin 097 ipotekle Denizli, 24 bin 685 ipotekle Aydın, 23 bin 990 ipotekle Afyon, 23 bin 683 ipotekle Antalya, 21bin 866 ipotekle Yozgat iller olduğunu söyledi.

İstanbul'da ipotek edilen taşınmaz sayısı 9 bin 994'de kalırken Niğde ili ise 10 bin 157 ipotek iller sıralamasında yer aldığını ifade eden Ömer Fethi Gürer, "47 il, ipotek tesis edilen 10 bin sayısı altında kalırken diğer illerde 10.000 ipotek tesis edilen taşınmaz sayısı üzerinde bulunuyor. Bakan yanıtında TAKBİS sorgulamasının tarla bağ bahçe olarak kayıtlarda yer alan ve incir, zeytin, fidan, kavak, meyve, sebze, çay, narenciye, elma, sera, fındık, fıstık, pamuk, tütün, pirinç, çeltik gibi alanları kapsayan veriler içerdiğini ifade ediyor. Bu durumda pancar, ayçiçek, buğday, mısır, lahana, fasulye, arpa, domates gibi ürünleri de kapsayacak taşınmazlar ile ilgili tespit araştırması görülen o ki yapılmamış ya da tarla olarak geçmiş. Ancak pirinç, fıstık gibi ürünler isimlendirildiğin göre böyle bir araştırma da diğer geniş ekim alanı olan ürünler de araştırılmalıydı. Bu durumda ipotek verilen alanların sayısal verilerin 1 milyonu aşması da olası. Hazine ve Maliye Bakanına yönelttiğim bir soruya Bakan; tarımda devlet(kamu) bankasından 826 bin 916 çiftçinin, özel bankalardan ise 681 bin 896 çiftçinin kredi kullandığı yanıtını vermişti. Bu durumda, Bakan Kurumun verdiği verilerden daha çok kredi için farklı ipotek ile kredi alan çiftçi olduğu görülüyor" diye konuştu.

İCRA DA SATILAN SAYISI 36 BİNE ULAŞTI

Bakan Kurum'un verdiği bilgileri göre, borcu ödenemediği için mallarının icra dairesince satılması sonucu el değiştiren taşınmaz sayısının 35 bin 828'i geçtiğine dikkat çeken CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise yaptığı değerlendirmede ekonomik krizin ülkemizde giderek derinleşmesinin, her kesimi ciddi ölçüde etkileyip mağdur ettiğini belirtti. Gürer, "Ürün değer bulmazsa borç katlayarak çiftçinin taşınmazı elinden gitmektedir. Çok sayıda bankada taşınmaz varlığı da borç alacak ilişkisi ile arttığı bilinmektedir. Bu kapsamda Bakan verdiği bilgiye göre cebri satış ile el değiştiren taşınmaz sayısında 35 828 erişmiş durumda. Bu bağlamda, Konya 1964, Ankara 1405, Antalya 1216, Manisa 1255 İzmir 1164 İstanbul 1153 adet cebri satış ile el değiştiren taşınmazlarda ilk sıralarda yer almaktadır. Saptanan verilerde arsa, tarla, incir, zeytin, fidan, kavak, meyve, sebze, çay, narenciye, elma, sera, fındık, fıstık, pamuk, tütün,pirinç, çeltik gibi alanları kapsadığı dikkate alındığında bazı ürünlerin arazileri araştırmaya dahil edilmese dahi rakamlar sorunun varlığının anlaşılmasında önemli verilerdir. Bunun yansıması dar ve sabit gelirliler ile gelir- gider dengesi bozulan kesimlerin elde avuçta olanı tüketmesi sonrası taşınmazlarının da borç ya da icra yoluyla elden çıkmasına yol açmaktadır" dedi.

İPOTEKLİ TARLALAR...

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Çiftçilerin önemli bölümü ipotek karşılığı borçlanarak üretim yapıyor. Çiftçi bir yerde bankaya çalışıyor. Ürün değer bulmazsa borç katlayacak çiftçinin taşınmazı elden gidecektir ki çok sayıda bankanın taşınmaz varlığı, borç alacak ilişkisiyle arttığı bilinmektedir. Çiftçi ipotek verip bankadan borç alarak üretiyor. Çiftçi kazanmaya mecbur yoksa kapıda icra var. Banka borç veriyor, faizi ekliyor, çiftçi üretiyor. İlk işi ürünü sattığında bankaya koşarak borcunu ödemek oluyor. Bu döngüde ürününün değer bulmadığı zaman çiftçi borç batağına düşürüyor" diye konuştu.