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Tapuda her şey sil baştan. 81 ili kapsıyor

Tapuda yeni dönem hayata geçirildi. Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) artık Türkiye genelinde kullanılmaya başlandı. Tapu müdürlüklerine işlem için gelen vatandaşlar yeni kimlik kartlarını POS cihazı şeklindeki sisteme takacak. Sonrasında parmak izleri ile sistemdeki veriler karşılaştırılacak.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 18:46
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Tapuda yeni dönem hayata geçirildi. Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi Türkiye genelinde kullanılmaya başlandı

Tapuda her şey sil baştan. 81 ili kapsıyor
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Düzenleme hakkında bilgi veren Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Özelmacıklı, “Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen ve daha önce pilot uygulamaları yapılan sistem artık Türkiye genelinde kullanılmaya başlandı.

Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi ile yeni kimlik kartlarında bulunan biyometrik vesikalık fotoğraf, parmak izi gibi bilgiler karşılaştırılabiliyor.

Tapu müdürlüklerine işlem için gelen vatandaşlar yeni kimlik kartlarını POS cihazı şeklindeki Kimlik Doğrulama Sistemine takıyor, parmak izleri ile sistemdeki verilerle karşılaştırılıyor. İşlem yapmak isteyen kişinin doğru kişi olup olmadığı sistem üzerinden teyit ediliyor” dedi.

NÜFUSTAKİ PARMAK İZİ İLE DOĞRULAMA YAPILIYOR

Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi ile yaşanan pek çok mağduriyetin ve dolandırıcılık hadisesinin önüne geçilebileceğini ifade eden Özelmacıklı, “Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi ile TC Kimlik Belgesi üzerindeki bilgilerin doğruluğu, MERNİS sistemi üzerinden teyit ediliyor. Kimlik doğrulama sistemi ile parmak izi alındığı zaman, nüfustaki parmak izi ile de kontrol sağlanmış oluyor. Doğrulama kimlik üzerinde yer alan bilgilerden değil, kimlik kartı üzerinde yer alan çip üzerinden sağlanmış oluyor” şeklinde konuştu.

DOĞRULAMA YAPILAMAZSA İŞLEM DEVAM ETMEYECEK

Kimliklerin doğrulanmasının devir işlemi için zorunlu olduğunu belirten Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Başkanı İsmail, “Vatandaşlarımız bir tapu devir işleminin tarafları olduğu durumda, gerekli başvurular yapılıp, tapu devri hazır hale gelince, ilgili tapu dairelerine bizzat imzaya gittiklerinde, EKDS ile kimliklerini doğrulattıktan sonra devir için imza verebilecekler, kimlik doğrulaması yapılamazsa tapu devir işlemi devam etmeyecek. Bu sistem, kişilerin, devre konu tapunun gerçek eski ve yeni sahibi olup olmadığını ortaya çıkaracak.” ifadesini kullandı.

"ESKİ KİMLİK KARTLARINDAN KURTULMAK GEREK"

Doğrulama için mutlaka yeni nesil çipli kimlik kartına sahip olunması gerektiğini, bu tür kimlik kartlarının EKDS cihazlarına takılıp kullanıldığına dikkat çeken Özcan “O nedenle, tapuda işi olan vatandaşlarımızın, kendi işlem güvenlikleri açısından, bir an önce yeni nesil çipli kimlik kartlarını edinmeleri gerekir. Eski kimlik kartları da halen kullanıma devam ediliyor ama artık her şeyin elektronik ortama taşındığı, işlemlere hız verildiği noktada, eski kimlik kartlarından bir an önce kurtulmak gerekir.” dedi.

ÇİP KISMININ SAĞLAM OLMASI GEREKİYOR

Öte yandan tapuda işlem yapacak kişilere SMS ile uyarı mesajları gönderiliyor. Bu mesajlarda yeni uygulamaya geçildiği, yeni kimlik kartlarının çip kısmında eksiklik, çatlaklık ve bir deforme olmaması gerektiği belirtiliyor. Böyle bir sorun yaşanıyorsa da nüfus müdürlüklerinden randevu alınması, geçici kimlik belgesi ile imzaya gelinmesi isteniyor.

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