Tapuda yeni düzenleme. Fahiş fiyata ev satacaklar şimdi yandı

Kaynak: Haber Merkezi
Tapuda yeni düzenleme. Fahiş fiyata ev satacaklar şimdi yandı
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün uygulayacağı yönteme göre konut alım satımında spekülatif artışların önüne geçilecek.

Son zamanlarda kira ve ev alım satım fiyatları uçtu. Kira fiyatları asgari ücretin çok üstüne çıkarken ev almak hayal oldu.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2024-2028 dönemine ait Stratejik Planı'nı açıkladı. Müdürlük 5 yılda atılacak adımlara yer verdi.

Bu yıl itibariyle gayrimenkul fiyatlarını frenlemek için bazı tedbirler alındı. Müdürlüğün Gayrimenkul Değer Bilgi Merkezi kurmaya hazırlandığı bildirildi. Bu merkezin amacı spekülatif artışların önüne geçmek.

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FAHİŞ FİYAT ENGELLENECEK

Merkez fiyatları sürekli mercek altına alacak böylece fahiş fiyatlar engellenecek.

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından üç boyutlu şehir modelleri kurulacak. Bu modellerle gayrimenkul alım satım süreçlerinde, gayrimenkulün alan büyüklüğü, cephesi, oda sayısı gibi yapı ve bağımsız bölüm bilgileri web ve mobil uygulamalar üzerinden kişilere sunulabilecek.

Eğer sistem devreye girerse Türkiye'deki bütün gayrimenkullerin fiyatları semt semt, mahalle mahalle, sokak sokak belirlenecek.

Vatandaşlar da sisteme girerek istedikleri evin fiyatını oradan görebilecekler.

Emlakçı Serap Aytekin ise konuyla alakalı "Bir gayrimenkulün portallarına ilk girişte siz bir değer biçeceksiniz. Biçilen bu değer gayrimenkulün satış fiyatı olacak. Fiyatla ilgili bir değişikliK yaparsanız sistem bunu görecek ve sizinle ilgili bir işlem başlayacak. Bu fahiş artışlarla ilgili de size ceza gelecek. Bundan sonraki spekülasyonları muhakkak etkileyecektir. Çünkü bir denetleme mekanizması var artık" ifadelerini kullandı.

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