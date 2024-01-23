Birden fazla evi olanlar dikkat. Tapuda yeni sistem resmen açıklandı

İLK KONUT İÇİN YÜZDE 4 VERGİ DEĞİŞİYOR

İlk konut alımlarında yüzde 4’lük verginin ikinci ve üçüncü konut alımlarında artacağı söyleniyor.

Yapılacak yeni düzenleme ile birden fazla evi olan kişilerin, ikinci evi alırken daha yüksek vergi ödemek zorunda kalacağı öngörülüyor. Ayrıca aynı konut için farklı fiyatların reklamının yapılması yasaklandı. Bunlara ek olarak vergi oranları evin değerine göre değişmekte olup özellikle pahalı daire sahiplerini daha çok etkiliyor.

Habertürk gazete yazarı Rahim AK, konut alımlarına ilişkin vergi düzenlemelerinin değişeceğine ilişkin bir yazı yazmıştı.

Rahim Ak konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı.

BU TUTAR MUHTEMELEN BİR KAT DAHA ARTACAK

Düzenlemelerde vatandaş ilk evini satın alırken, harç yüzde 4 olacağını söyleyen Ak, ikinci evi almaya çalıştığınızda muhtemelen bu harç iki katı olacağını belirtti.

Ak, üçüncü dördüncü ya da daha fazla ev almaya çalışıldığında bu verginin birkaç kat daha artacağını söyledi.