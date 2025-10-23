Galatasaray'da bir süredir geleceği belirsiz olan Mauro Icardi için tüm dünyanın konuşacağı bir transfer gelişmesi yaşandı. Süper Lig devi ile olan sözleşmesi sezon sonu bitecek olan yıldız golcü Mauro Icardi için efsanesi olduğu Inter'in ezeli rakibi harekete geçti.

GALATASARAY KARİYERİ SONA ERİYOR

Geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray'ın yaşadığı şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan ve taraftarların sevgilisi haline gelen Mauro Icardi, Galatasaray'dan ayrılıyor. Victor Osimhen transferi sonrası süre bulmakta zorlanan ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Arjantinli yıldızın ayrılığına kesin gözüyle bakılırken, İtalya'dan bomba bir haber geldi.

MAURO ICARDI MILAN'A ÇOK YAKIN

Çizme basınında yer alan habere göre; Mauro Icardi için eski takımı Inter'in ezeli rakibi Milan devreye girdi. Serie A devinin, dünyaca ünlü golcünün sözleşmesinin sezon sonunda bitmesini fırsat bildiği ve oyuncuyu yakından takip ederek görüşmelere başladığı kaydedildi. Ayrıntılarda, iki taraf arasında yapılan görüşmelerde sona geldindiği ve kırmızı-siyahlıların önümüzdeki sezon kesin olarak Mauro Icardi'yi renklerine bağlayacağı kaydedildi.