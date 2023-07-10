Tarçın kilo vermeye yardımcı oluyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. İnsanların korkulu rüyası olan kiloların verilmesine iyi gelen tarçının faydaları dikkat çekti. Tarçın bitkisiyle ilgili detaylar…

TARÇIN NASIL KİLO VERDİRİYOR?

Tarçının tokluk hissini uzattığı için kilo vermeye yardımcı olduğu bildirildi.

HIZLI VE KALICI KİLO VERMENİZİ SAĞLAYACAK 10 ALTIN ÖNERİ

-Şok diyetlerden uzak durun!

-Kahvaltı yaparak metabolizmanızı hızlandırın

-Öğün atlamadan düzenli beslenin

-Su olmazsa olmaz

-Doğru karbonhidratları seçin

-Lifli beslenin

-Bitki çaylarını alışkanlık haline getirin

-Egzersizi ihmal etmeyin

-Geç saatlerde yemek yemeyin

-Kaliteli uyku uyuyun

TARÇIN NASIL TÜKETİLİR?

Tarçın toz olarak tüketilecekse, günde yarım çay kaşığını geçmemelidir. Ayrıca direkt tüketmek yerine yemeklerin içerisinde kullanılmalıdır. Tarçın kek, kurabiye gibi hamur işlerine ve yemeklere eklenerek tüketilebilir. Bununla birlikte kaynar su ile hazırlanan tarçın çayı da faydalarından yararlanmak isteyenler için idealdir. Eğer ağrı kesici özelliklerinden ve cilde olan faydalarından yararlanmak istiyorsanız, aktarlarda kolayca bulunan tarçın yağını kullanabilirsiniz. Bu yağı ağrılı bölgelere 2 damla şeklinde uygulayabilir, masaj yaparak cilde yedirebilirsiniz.