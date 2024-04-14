Tarih asla affetmeyecektir. Asıl suçluyu Prof. Dr. Cevdet Bozkuş açıkladı

Uğur Dündar’ın 14 Mayıs seçimlerinde aday olan Kılıçdaroğlu için ‘tarih sizi affetmeyecek’ çıkışı tartışma yaratmış, bu tartışma bir 'açık mektup'la başlamıştı.

İkili arasındaki tartışmanın yankıları sürerken Kafkas Üniversitesi Profesörü Cevdet Bozkuş da Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ve seçimin kaybedilmesindeki asıl suçluyu açıkladı.

Şahsi ihtiraslar sebebiyle kaybedildiği düşünülen seçimin sonucunda ne olduğunu ve o dönemde nelerin yaşandığını anlatan Prof. Bozkuş, "Tarih asla affetmeyecektir" başlıklı yazısında şu ifadeleri kaleme aldı:

Siyaseti ülkesi ve milletinin geleceği için değil de kendisi için yapan siyasetçilerin sıkıntısını çekiyoruz. Cumhuriyet döneminde bu tür siyasetçilere sürekli tanık olduk. Bugün bu ülkenin bu durumda olmasının tek nedeni bu siyasetçilerdir. İşte 14 mayıs 2023 seçimi;

Aday dayatması yaparak cumhurbaşkanlığı seçimini kaybettirdiler.

Hiçbir şey olmamış gibi parti yönetimini bırakmak istemediler.

Hatta en son yerel seçimlerde sinsi sinsi partilerinin aleyhine çalıştılar

22 yıllık bu iktidar başarılı olamadı. Ülkenin durumu son derece kötü. İyi olan hiçbir şey yok. Fakirleşmiş, yoksullaşmış ve ekonomisi son derece bozulmuş. Peki ülkeyi bu hale kim getirdi? Sayın Erdoğan 'sorumluluk bana ait' diyor. Ama seçimlerde kaybetmiyor. Neden? Çünkü karşısındaki muhalefet partilerin güçsüz liderleri bunun tek nedenidir.

Kasım 2023 öncesinde başarısız bir iktidar ve başarısız bir muhalefet durumlarından memnunlar. Ülke ne olursa olsun birisi iktidarı bırakmak istemiyor, diğeri de muhalefetin başından ayrılmak istemiyor.

2002 de yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar diyerek iktidara gelen Erdoğan bunlarda zirve yaptırmış ve ülkeyi yönetememiştir.

Ana muhalefet partisi CHP başında bulunan Baykal, FETÖ kaseti ile gitti, yerine 2010 yılında Kılıçdaroğlu geldi. Bu iktidarın istediği bir şeydi.

Peki CHP de neler oldu;

Başarılı siyasetçileri dışlayan ve demokratik olmayan bir yönetim

5, 6, 7 dönem seçilen milletvekilleri

Halkdan kopuk teşkilatlar

Kendilerine göre delege yapısı

Milletvekili ve belediye başkan adayları merkezden tayin eden

Seçimlerde başarısızlık

Nerdeyse partinin tapusunu almışlardı.

Nihayet 14 Mayıs 2023 genel seçimlerine gidildi. Herkes 'artık bu seçim kazanılır' diyordu. Erdoğan adaydı. Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacaktı. Çok önemliydi. Ola ola ne oldu.

Kılıçdaroğlu aday oldu.

Erdoğan çok memnun olmuştu.

Prof. Dr. Özer Sancar sosyal medyada paylaştığı videoda aynen şöyle diyor. Kemal beye her ay yaptığı anketlerde %48 i görmüyorsun. Senden 10-15 puan önde olan başka adaylar var demesine rağmen kendisi ve çıkarcı arkadaşları bu gerçekleri görmezden gelerek Kemal beyi gaza getirdiler ve aday ettirdiler.

Seçim kaybedildi ve Erdoğan 5 yılda bu ülkenin başında kaldı.

Kemal bey ve arkadaşları öz eleştiri dahi yapmadılar ve partinin başından ayrılmak bile istemediler.

İstememeler de partinin başından gittiler ve yeni yönetimle yerel seçimlere gidildi.

Bu seçimde çok beklediler ki yeni yönetim seçimde başarısız olur ve tekrar partiniz başına gelirler. Hevesleri kursaklarında kaldı.

Erdoğan ilk defa 31 Mart 2024 yerel seçimlerini kaybetti ve partisi 2. durumuna düştü. Çünkü muhalefet yönetimi değişmişti. Ülkenin sorunlarını dile getiren ve halka dokunan bir muhalefet gelmişti. Artık kumpaslar, sahte kasetler, yalanlar itibar görmüyordu.

Bunun anlamı şuydu 14 Mayıs 2023 cumhurbaşkanlığı seçimi kazanılacak bir seçimdi. Bu yanlış aday tercihi seçimi kaybettirmiştir. Bunu söyleyenlerden de rahatsız oluyorsunuz.

Örneğin Uğur Dündar hırsızlıkla, yolsuzlukla ve organize suçlularla 50 yılı aşkın bir süredir mücadele eden duayen bir gazetecidir. Bu gerçeği söyleyince rahatsız oldular ve hadsiz bir şekilde dil uzattılar. Sayın Dündar her zaman doğruları ve gerçekleri söylemiştir. Onlar gibi ikiyüzlü olmamıştır.

Cumhurbaşkanlığı seçimi tarihi bir seçimdi. Çöküşte olan ülkemiz bu seçimi kazanmalıydı. Artık bu beceriksiz yönetim gitmeliydi. Çünkü kaybedilmesi durumunda ülkede kötü günler devam edecekti. Şimdi yaşandığı gibi. Siz buna sebep oldunuz.

Evet Kemal bey ve arkadaşlarının şahsi ihtirasları yüzünden kazanılacak seçim kaybedildi.

Tarih ve millet sizi asla affetmeyecektir.