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İlber Ortaylı serpme kahvaltı yapanlara verdi veriştirdi

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, serpme kahvaltı için "görgüsüzlük" yorumunu yaparak "Bu gıda kıtlığında hele böyle bir israfa hiç gerek yok." dedi

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 16:46
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Tarihçi İlber Ortaylı serpme kahvaltı yapanlara verdi veriştirdi

İlber Ortaylı serpme kahvaltı yapanlara verdi veriştirdi
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Youtube'da yayın yapan "KAFA TV"de gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan Ortaylı, gıda kıtlığı yaşanan böyle bir dönemde serpme kahvaltı gibi bir israfa gerek olmadığını söyledi.

Ortaylı şu yorumlarda bulundu:

"Serpme kahvaltı tam bir görgüsüzlük. Bu gıda kıtlığında hele böyle bir israfa hiç gerek yok. Çünkü önlerine alıyorlar o serpme. Ne kadar ne kadat obur olursa olsun ne kadar aç olursa olsun yarısı kalıyor. Üstelik yarısı da efendice kalsa başka şeye yarar. İçine edip geziyorlar. Şey tarlasına girmiş gibi. Hepsi çöp... Bunun kadar nefret ettiğim bir şey yok."

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Vatansever
24.12.2022 17:53
Serp kahvaltı yapan ya turisttir ya zengindir ya da kolay para yapan dir belki kırk yılın başında paraya kıyıp hadi gidelim bi serpme yapalım diyendir nereden bakarsan bak israf yazık  
 
yurdanur canbaş
24.12.2022 17:46
herşey tamam, kalan kahvaltı.sinema,tiyatro.piknik.eğlence vs.zaten hepsini bitirip insanları dört duvara soktular.ilber hoca hiç mi yemeğe gitmiyor.  
 
1950
24.12.2022 17:34
Hocam üzülme, serpme kahvaltı yapan binde bir değil, bırak da onlar da keyfini sürsün  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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