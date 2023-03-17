17 Mart 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Tarihi Bazilika turistlere ücretli oluyor

Roma’daki antik çağdan kalma tarihi Pantheon Bazilikası’na girişte turistlerden ücret alınacak.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 17:45
Takip Et

Tarihi Bazilika turistlere ücretli oluyor

Tarihi Bazilika turistlere ücretli oluyor
+
Aa
-

AA

İtalya Kültür Bakanlığı ile Katolik Kilisesi yetkilileri arasında varılan anlaşma uyarınca, Roma'ya gelen milyonlarca turistin ziyaret ettiği Pantheon'a bundan böyle girebilmek için 5 avro ücret ödenmesi gerekecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Pantheon, Roma'da ikamet edenler ve 18 yaş altı için ücretsiz olmaya devam edecek, 25 yaş altındaki ziyaretçiler için ise 2 avroluk giriş ücreti ödenecek.

Ayrıca dini tören ve ayin gibi etkinliklerde Pantheon'a giriş ücreti alınmayacak.

Giriş ücretlerinden elde edilen gelirin yüzde 70'inin Kültür Bakanlığına, yüzde 30'unun ise Katolik Kilisesi Roma Piskoposluğuna aktarılacağı ifade edildi.

İtalyan basınındaki haberlere göre Pantheon'u, salgından önceki yıl olan 2019’da 9,3 milyon kişi ziyaret etmişti.

Antik Roma'da milattan önce 27 yılında pagan tapınağı olarak inşasına başlanan, bugünkü görünümünü ise milattan sonra 118 ile 125 yılları arasındaki çalışmalardan sonra kazanan Pantheon, Roma İmparatorluğu’nun Hristiyanlığa geçmesinin ardından 7. yüzyıldan bu yana Katolik Kilisesi’ne bağlı bazilika olarak kullanılıyor.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ahmet Ercan bekliyorum diyerek uyardı. Depremin büyüklüğünü ve olacağı yeri açıkladı
1
﻿Ahmet Ercan bekliyorum diyerek uyardı. Depremin büyüklüğünü ve olacağı yeri açıkladı
﻿Ahmet Ercan bekliyorum diyerek uyardı. Depremin büyüklüğünü ve olacağı yeri açıkladı
﻿Meteoroloji 6 şehri uyardı. Herkes önlemini alsın
2
﻿Meteoroloji 6 şehri uyardı. Herkes önlemini alsın
﻿Meteoroloji 6 şehri uyardı. Herkes önlemini alsın
﻿Hadi Özışık 'Erdoğan önde' diye duyurmuştu. Kılıçdaroğlu fark attı
3
﻿Hadi Özışık 'Erdoğan önde' diye duyurmuştu. Kılıçdaroğlu fark attı
﻿Hadi Özışık 'Erdoğan önde' diye duyurmuştu. Kılıçdaroğlu fark attı
﻿Muaz Ergezen istifa etti
4
﻿Muaz Ergezen istifa etti
﻿Muaz Ergezen istifa etti
﻿WhatsApp gruplara gelen 'belki' isminin anlamı nedir
5
﻿WhatsApp gruplara gelen 'belki' isminin anlamı nedir
﻿WhatsApp gruplara gelen 'belki' isminin anlamı nedir
﻿SGK'nın genel sağlık sigortalılara ödediği tutarlar artırıldı
6
﻿SGK'nın genel sağlık sigortalılara ödediği tutarlar artırıldı
﻿SGK'nın genel sağlık sigortalılara ödediği tutarlar artırıldı
﻿Meteoroloji uyardı. 10 ili fırtına sel ve dolu vuracak
7
﻿Meteoroloji uyardı. 10 ili fırtına sel ve dolu vuracak
﻿Meteoroloji uyardı. 10 ili fırtına sel ve dolu vuracak
﻿Hortum paniği
﻿Hortum paniği
﻿Hortum paniği
﻿Almanya'da grev! Yüzlerce uçuş iptal edildi
﻿Almanya'da grev! Yüzlerce uçuş iptal edildi
﻿Almanya'da grev! Yüzlerce uçuş iptal edildi
﻿Trabzonspor Başkan adayı Ertuğrul Doğan'ın listesi şekillendi
﻿Trabzonspor Başkan adayı Ertuğrul Doğan'ın listesi şekillendi
﻿Trabzonspor Başkan adayı Ertuğrul Doğan'ın listesi şekillendi
﻿Esenyurt'ta bir kişiyi ısıran pitbullun sahibine para cezası verildi
﻿Esenyurt'ta bir kişiyi ısıran pitbullun sahibine para cezası verildi
﻿Esenyurt'ta bir kişiyi ısıran pitbullun sahibine para cezası verildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.