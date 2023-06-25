Tarihi çarşıda bayram başladı

Eminönü'ndeki Mısır Çarşısı'nda Kurban Bayramı öncesi alışveriş yoğunluğu yaşanıyor.

Tarihi çarşıda bayram başladı

Eminönü'ndeki Mısır Çarşısı'nda Kurban Bayramı öncesi hareketlilik başladı. Tarihi çarşıya gelen vatandaşlar, bayram alışverişi yaptı.

Turistlerin de uğrak noktası tarihi çarşıda vatandaşlar, lokum, şerbetli tatlı ve baharat gibi ürünler satın aldı.

LOKUM SATIŞLARI ARTTI

Bayram öncesi lokum satışlarında artış yaşandığına dikkati çeken tezgahtar Cemal Murat, "Hindistan cevizli, narlı, Antep fıstıklı, kadayıflı, çifte kavrulmuş, cevizli ve daha birçok çeşit lokumlarımız bulunuyor. Bayram yoğunluğu başladı. Aslında geçen Kurban Bayramı kadar yoğun değil. Millet köyüne gitti ama yine de kalabalık fazla, satışlarımızın maşallahı var." ifadelerini kullandı.

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KAHVALTILIK SATIŞLARI ÖNE ÇIKTI

Şarküteride çalışan Mehmet Memiş, "Biz daha çok zeytin, peynir, tereyağı, taze kaşar satıyoruz. Kurban Bayramı olduğu için et ürünleri satılmıyor. Vatandaş, alışverişte daha çok süt ve süt ürününe yöneliyor yani tercihlerini peynir almaktan yana kullanıyorlar." diye konuştu.

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