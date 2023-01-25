Çorum'da tarihi eser ticareti yapanlar yakalandı

AA'da yer alan habere göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser ticareti yaptıkları değerlendirilen 3 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda, şüphelilerin satmaya çalıştığı tarihi eser niteliğindeki 42 sikke, 2 yüzük, 2 kolye ucu, 2 metal nesne, aslan figürü ve figür başı ele geçirildi.

Tarihi eserler incelenmek üzere Çorum Müzesine teslim edildi.

Gözaltına alınan 3 zanlının işlemleri sürüyor.