Çorum'da tarihi eser ticareti yapanlar yakalandı

AA'da yer alan habere göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser ticareti yaptıkları değerlendirilen 3 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda, şüphelilerin satmaya çalıştığı tarihi eser niteliğindeki 42 sikke, 2 yüzük, 2 kolye ucu, 2 metal nesne, aslan figürü ve figür başı ele geçirildi.
Tarihi eserler incelenmek üzere Çorum Müzesine teslim edildi.
Gözaltına alınan 3 zanlının işlemleri sürüyor.
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