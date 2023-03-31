31 Mart 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Tarihi ev yandı mahalleli sokağa döküldü

Tekirdağ Çorlu’da madde bağımlılarının mesken tuttuğu tarihi metruk ev alev topuna döndü. Olay yerinde toplanan mahalle sakinleri, madde bağımlılarına tepki göstererek, belediyenin binayı yerle bir etmesini istedi.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 07:33
Takip Et

Tarihi ev yandı mahalleli sokağa döküldü

Tarihi ev yandı mahalleli sokağa döküldü
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Cemaliye Mahallesi Metiner Sokak’ta akşam saatlerinde, tek katlı metruk evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri, iftar yemeğini bırakıp yangına koştu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın nedeniyle büyük hasar gören bina kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ve polis yangının çıkış sebebini araştırıyor.

Sokak sakinleri, madde bağımlılarının metruk binaya sürekli girip çıktığını ve rahatsızlık duyduklarını ifade ederek, belediyenin binayı bir an önce yıkmasını istedi.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İlk defa böyle bir anket yayımlandı. Hangi ittifak nerede kazanıyor
1
﻿İlk defa böyle bir anket yayımlandı. Hangi ittifak nerede kazanıyor
﻿İlk defa böyle bir anket yayımlandı. Hangi ittifak nerede kazanıyor
﻿Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi. O banka çıtayı zirveye taşıdı
2
﻿Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi. O banka çıtayı zirveye taşıdı
﻿Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi. O banka çıtayı zirveye taşıdı
﻿Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 91 metre oldu! Binalar görünmez oldu
3
﻿Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 91 metre oldu! Binalar görünmez oldu
﻿Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 91 metre oldu! Binalar görünmez oldu
﻿Ali Koç ve Murat Sancak'ın FETÖ iması yaptığı Ali Şansalan Galatasaray maçına atandı. Ortalık karıştı
4
﻿Ali Koç ve Murat Sancak'ın FETÖ iması yaptığı Ali Şansalan Galatasaray maçına atandı. Ortalık karıştı
﻿Ali Koç ve Murat Sancak'ın FETÖ iması yaptığı Ali Şansalan Galatasaray maçına atandı. Ortalık karıştı
﻿Ünlü bankadan döviz bürosuna koşturacak dolar tahmini
5
﻿Ünlü bankadan döviz bürosuna koşturacak dolar tahmini
﻿Ünlü bankadan döviz bürosuna koşturacak dolar tahmini
﻿Cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Oy pusulasında 4 adayın ismi yer alacak
6
﻿Cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Oy pusulasında 4 adayın ismi yer alacak
﻿Cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Oy pusulasında 4 adayın ismi yer alacak
﻿Merkez Bankası altınları yeniden İngiltere'ye gönderdi. Seçim öncesi neler oluyor
7
﻿Merkez Bankası altınları yeniden İngiltere'ye gönderdi. Seçim öncesi neler oluyor
﻿Merkez Bankası altınları yeniden İngiltere'ye gönderdi. Seçim öncesi neler oluyor
﻿Şehit ailesi, gaziler ve depremzedelere iftar yemeği
﻿Şehit ailesi, gaziler ve depremzedelere iftar yemeği
﻿Şehit ailesi, gaziler ve depremzedelere iftar yemeği
﻿Göktaşından yapılan çanta satışta 
﻿Göktaşından yapılan çanta satışta 
﻿Göktaşından yapılan çanta satışta 
﻿Tarihi ev yandı mahalleli sokağa döküldü
﻿Tarihi ev yandı mahalleli sokağa döküldü
﻿Tarihi ev yandı mahalleli sokağa döküldü
﻿Ankara’da mart ayının son gecesi dondu
﻿Ankara’da mart ayının son gecesi dondu
﻿Ankara’da mart ayının son gecesi dondu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.