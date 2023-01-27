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Tarihi Kapalıçarşı'nın çatısı ziyarete açıldı 

James Bond filminde çatısı zarar gören tarihi Kapalıçarşı'nın restorasyonu büyük ölçüde tamamlandı. Çalışmaların tamamlandığı çatı yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açıldı.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 17:45
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Tarihi Kapalıçarşı'nın çatısı ziyarete açıldı 

Tarihi Kapalıçarşı'nın çatısı ziyarete açıldı 
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İHA'nın haberine göre, tarihi doku ve ticari hayatıyla yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan tarihi Kapalıçarşı'da, restorasyon ve deprem güçlendirme çalışmaları devam ediyor. 2 yıldır devam eden kapsamlı restorasyon süreciyle Kapalıçarşı eski günlerine dönmeye hazırlanıyor. 

40 bin metrekarelik kapalı alan üzerine kurulu Kapalıçarşı’nın çatısı tamamen onarıldı. Atık su ve temiz su kanalları, elektrik kabloları yenilenen Kapalıçarşı'nın deprem güçlendirme, beden duvarları ve tavanlardaki kalem işi çalışmalarında ise sona gelindi. Çalışmaları tamamlanan çatı ise ziyarete açıldı.

“TADİLAT 6 YIL ÖNCE BAŞLADI”

Çalışmalar hakkında bilgi veren Kapalıçarşı Genel Müdürü Elif Güven, “6 yıl önce restorasyon çalışmaları başladı. Öncelikle çatı bitirildi. Daha sonra içeride alt yapı çalışmaları yapıldı. Alt yapı çalışmaları bittikten sonrada büyük etap olan beden duvarı restorasyonuna başlandı 2020 yılının sonunda. Çalışmalar devam ediyor. Kapalıçarşı ziyarete açıldı" diye konuştu.

Güven "Ama serbestçe gezemiyoruz. Çünkü anlaşma yaptığımız acente ve rehberler aracılığıyla rezervasyon sistemiyle maksimum 10’ar kişilik gruplar çatıya çıkabiliyorlar. Yerli ve yabancı misafirlerimiz belli bir rotayı takip ediyorlar. Kedi yolundan asla ayrılmıyorlar. Güvenlik ve rehber eşliğinde 20 dakikalık turu tamamlayıp aşağı iniyorlar” dedi.

"YIL ORTASINDA BİTECEK"

Çalışmaların yıl ortasında biteceğini söyleyen Güven, “Bununla ilgili bir bilim kurulu var. Hem çatı hem beden duvarı restorasyonunda bilim kurulu yapılacak olan işlere karar verdi. Kapılarımız içinde 2 bin 500 işyerimiz var. 22 tane kapımız, 40 bin metrekare alanımız var. Çalışmaların yıl ortasında bitmesini bekliyoruz. Kapalıçarşı’nın çatısı bitti. Ama içeri ki beden duvarı restorasyonunun yıl ortasında bitmesini umuyoruz” şeklinde konuştu.

 

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