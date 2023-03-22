22 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Tarihi mirası acımadan tahrip ettiler

Efes su yolu üzerinde bulunan Kuşadası Didar Su Kemeri, kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edildi.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 20:28
Takip Et

Tarihi mirası tahrip ettiler

Tarihi mirası acımadan tahrip ettiler
+
Aa
-

Türkiye’de uzun mesafeden su taşıyan sistemlerin en iyi örneklerinden biri olan Efes su yollarının Kuşadası Didar Su Kemeri'nin, kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edildiği belirlendi.

Milattan Sonra 1’inci yüzyılda inşa edildiği bilinen tarihi kemerin tahrip edilmesine tepki gösteren Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, konu ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bahattin Sürücü yapılan tahribata ilişkin şu şekilde konuştu:

“Sabahtan Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ve Kuşadası Belediye Zabıta ekipleri alanda incelemelerde bulunarak tutanak tuttular ve gerekli ifadeler alındı. Öğleden sonra da Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne bağlı arkeologlar alana gelerek yapılan tahribatlarla ilgili tescilli alanlarda incelemeler yaptılar. Yapılacak soruşturmalardan sonra gerek orman içinde açılan yollar gerekse tarihi su kemerinde gerçekleştirilen tahribatların durumu belli olacak. Milli parktan sonra doğallığını büyük ölçüde koruyan ve Akdeniz Bitki Örtüsü’nün en güzel örneklerinin görüldüğü Bahçecik Boğazı Kuşadası’nın son doğal kalmış alanlarından birisidir. Doğallığının yanı sıra, antik dönemin mühendislik harikalarından biri olarak kabul edilen Efes’in su ihtiyacını karşılayan suyollarının geçtiği tarihi değeri olan bir vadidedir. Bahar aylarında en güzel çiçeklerinin açtığı, yırtıcı kuşlarının süzüldüğü, ötücü kuşlarının sesleriyle coştuğu, sürüngenlerinin gezindiği Bahçecik Boğazı, zengin biyolojik çeşitliliğiyle tüm güzelliklerini sergilemektedir. Bu tür doğal alanların tarihi ve ekolojik özellikleri incelenmeden ve ilgili kurumların görüşleri alınmadan hiçbir uygulama yapılmamalıdır. Kuşadası’nın hemen arkasında bir cennet bahçesini andıran Bahçecik Boğazı doğal ve tarihi değerleriyle Tabiat Parkı yapılması gereken bir doğa hazinesi olup, tüm Kuşadası’nın sahip çıkması gerekir” dedi.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bu araç piyasanın altını üstüne getirebilir. Renault'tan 2. el araç fiyatına sıfır otomobil
1
﻿Bu araç piyasanın altını üstüne getirebilir. Renault'tan 2. el araç fiyatına sıfır otomobil
﻿Bu araç piyasanın altını üstüne getirebilir. Renault'tan 2. el araç fiyatına sıfır otomobil
﻿Seçime sayılı günler kala Türkiye'nin ünlü bankası satıldı
2
﻿Seçime sayılı günler kala Türkiye'nin ünlü bankası satıldı
﻿Seçime sayılı günler kala Türkiye'nin ünlü bankası satıldı
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı
3
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
4
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
﻿Araç Muayene İstasyonu'ndaki o ücreti geri aldı. Siz de paranızı geri alabilirsiniz
5
﻿Araç Muayene İstasyonu'ndaki o ücreti geri aldı. Siz de paranızı geri alabilirsiniz
﻿Araç Muayene İstasyonu'ndaki o ücreti geri aldı. Siz de paranızı geri alabilirsiniz
﻿İkinci el araç piyasasında büyük değişim
6
﻿İkinci el araç piyasasında büyük değişim
﻿İkinci el araç piyasasında büyük değişim
﻿Nokia C12 Pro'nun tanıtımı gerçekleşti. İşte teknik özellikleri ve fiyatı
7
﻿Nokia C12 Pro'nun tanıtımı gerçekleşti. İşte teknik özellikleri ve fiyatı
﻿Nokia C12 Pro'nun tanıtımı gerçekleşti. İşte teknik özellikleri ve fiyatı
﻿Sultangazi'de evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. O anlar kamerada
﻿Sultangazi'de evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. O anlar kamerada
﻿Sultangazi'de evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. O anlar kamerada
﻿Real Madrid Vlahovic'in peşinde
﻿Real Madrid Vlahovic'in peşinde
﻿Real Madrid Vlahovic'in peşinde
﻿Bursa’da 7 metre yükseklikten düşen boyacı hayatını kaybetti   
﻿Bursa’da 7 metre yükseklikten düşen boyacı hayatını kaybetti   
﻿Bursa’da 7 metre yükseklikten düşen boyacı hayatını kaybetti   
﻿Fidanlar depremde hayatını kaybedenler için dikildi
﻿Fidanlar depremde hayatını kaybedenler için dikildi
﻿Fidanlar depremde hayatını kaybedenler için dikildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.